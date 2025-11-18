AKTUELNO

BRNABIĆ DANAS U BRISELU: Učestvuje na Forumu EU o proširenju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boraviće danas u poseti Briselu, gde će učestvovati na Forumu o proširenju Evropske unije "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti", saopšteno je iz srpskog parlamenta.

Cilj Foruma, čiji je domaćin komesarka EU za proširenje Marta Kos, je da podigne dijalog o proširenju na viši nivo kao zajednički politički, društveni i generacijski projekat, objavljeno je na sajtu Evropske komisije.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen obratiće se putem video poruke, a na forumu će učestvovati i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas kao i komesar za odbranu Andrius Kubilius.

Kako je najavljeno iz EK, na forumu će učesvovati i predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić, premijer Moldavije Aleksandru Munteanu, premijer Albanije Edi Rama, generalni direktor DG ENEST Gert Jan Kopman, kao i član Evropskog parlamenta i predsedavajući Odbora AFET Dejvid Mekalister.

Forum će zatvoriti predsednik Evropskog Saveta Antonio Košta.

Ovo je prvo izdanje Foruma Evropske komisije o proširenju EU i održava se u vreme kada je proširenje dobilo novi zamah kao pokretač stabilnosti, prosperiteta i demokratskih reformi širom kontinenta.

