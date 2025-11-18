Piper: Od večeras imamo još jednu listu, uz blokadersku i 7 opozicionih (FOTO)

Uroš Piper, bivši reporter B92, oglasio se na mreži Iks i oštro prokomentarisao blokadersku političku listu.

"Uz blokadersku listu, 7 lista parlamentarne opozicije, od večeras imamo za sledeće izbore i listu Hrka - (lažni) veterani- Bačulov", objavio je Uroš Piper na svom X nalogu.

"Kakav tu pičvajz sledi! Marinika kad udari na Hrku, pa ova na SSP, pa plenum Pravnog na ZLF, pa plenum ETF na DSS, pa Ćuta na...", naveo je Piper.

Podsetimo, Hrka je juče donela odluku o prekidu štrajka glađu objavila medijima na platou ispred Skupštine Srbije.

- Kada sam rekla da se ograđujem od studenata i građana, moja poruka je pogrešno shvaćena. Ogradila sam se isključivo od toga da bilo ko stupa sa mnom u štrajk glađu – ničije zdravlje ne želim da bude ugroženo zbog mene. Dobila sam blagoslov sveštenika da prekinem štrajk glađu, kao i molbe brojnih medicinskih radnika sa više strana. Mislim da sam svima potrebnija živa, i zato sam donela odluku da štrajk prekinem - izjavila je Hrka.

Autor: Pink.rs