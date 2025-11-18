AKTUELNO

Politika

Piper: Od večeras imamo još jednu listu, uz blokadersku i 7 opozicionih (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroš Piper, bivši reporter B92, oglasio se na mreži Iks i oštro prokomentarisao blokadersku političku listu.

"Uz blokadersku listu, 7 lista parlamentarne opozicije, od večeras imamo za sledeće izbore i listu Hrka - (lažni) veterani- Bačulov", objavio je Uroš Piper na svom X nalogu.

"Kakav tu pičvajz sledi! Marinika kad udari na Hrku, pa ova na SSP, pa plenum Pravnog na ZLF, pa plenum ETF na DSS, pa Ćuta na...", naveo je Piper.

Podsetimo, Hrka je juče donela odluku o prekidu štrajka glađu objavila medijima na platou ispred Skupštine Srbije.

- Kada sam rekla da se ograđujem od studenata i građana, moja poruka je pogrešno shvaćena. Ogradila sam se isključivo od toga da bilo ko stupa sa mnom u štrajk glađu – ničije zdravlje ne želim da bude ugroženo zbog mene. Dobila sam blagoslov sveštenika da prekinem štrajk glađu, kao i molbe brojnih medicinskih radnika sa više strana. Mislim da sam svima potrebnija živa, i zato sam donela odluku da štrajk prekinem - izjavila je Hrka.

Autor: Pink.rs

#Izbori

#Lista

#Opozicija

#Uroš Piper

#dijana hrka

POVEZANE VESTI

Politika

'LETEĆE PERJE, VIDIM JA...' Uroš Piper: Ako se studenti u blokadi odluče da prave svoju političku stranku sledi urnisanje (FOTO)

Politika

Piper: Mole Boga da izbora ne bude pre redovnih 2027. godine!

Politika

Piper: PRAVI CILJ BLOKADERA NISU IZBORI, VEĆ HAOS NA DAN IZBORA!

Politika

'OVAKO TO RADE N1 I NOVA S, PAŽNJA, PAŽNJA SNIMA SE!' Uroš Piper raskrinkao režimske medije: Isti čovek aktivista ali i snimatelj televizije! HIT (FOT

Politika

PIPER O OPOZICIJI U SRBIJI: Za 13 godina NISU USPELI JEDNU MESNU ZAJEDNICU, OPŠTINU, A DA NE GOVORIM GRAD - DA OSVOJE

Politika

Ljudi videli, prepoznali i rekli NE! Piper poručio blokaderima: Ispumpali ste na kub