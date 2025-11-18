MIHAJLOVIĆ O NIS-u: Srbija ima rezerve nafte i sve što nam treba - Voleli bismo da ruska strana što pre nađe partnera (VIDEO)

Prof. dr Zorana Mihajlović, nekadašnja potpredsednica Vlade, govoreći o NIS-u kaže da to ko će da bude vlasnik ruskog udela u NIS-u, zbog kojeg postoje sankcije, zavisi od ruskog partnera.

Mihajlović je pojasnila da smo mi manjinski vlasnici i da zbog toga ne možemo da utičemo u izboru, iako bismo voleli da se to što pre reši.

- Voleli bismo da ruska strana što pre ima partnera i najbolja varijanta bi bila da se oni dogovore sa potencijalnim partnerom. Koliko sam razumela sa dve kompanije se razgovara, nije to samo MOL, nego postoji i neka azijska kompanija - rekla je Mihajlović za Novo jutro TV Pink.

Kako je navela, nju je od početka iznenadilo to što ruska strana nije bila zainteresovana da srpska strana kupi taj udeo.

- Videćemo ako se ne dogovore sa ovim partnerima, da li ćemo onda mi da ponudimo našu varijantu... Ukoliko to ne uspe, onda ide varijanta koju nećemo. Ne zavisi od nas toliko koliko zavisi od ruske strane - kazala je Mihajlović i istakla da se Srbija dobro spremala.

Mi se od 2020. godine pa do današnjeg dana spremamo, imamo strateške rezerve nafte, robne, imamo sve što nam treba, imamo naftne derivate, imamo gas.

Mihajlović je podsetila da je Rafinerija u Pančevu 100 dana bila u remontu i da to niko nije ni osetio.

Aleksandra Tomić, narodna poslanica, rekla je da Srbija ima još rezervi koje može povući.

- Transparentnost u razgovorima sa ruskom stranom je najvažnija, mi smo prvi put od Siniše Malog čuli da ruska strana nije sa nama razgovarala, čuli smo da pregovaraju sa trećom stranom, nisu pitali koliko bismo ponudili. Očito je to politika, njihova strateška pozicija u regionu - ocenila je Tomić.

Kako je rekla, na nama je da kao odgovorna država razradimo plan za sve opcije, što, verujem i da postoji.

Autor: Pink.rs