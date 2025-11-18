OBRATIO SE PRVI ČOVEK NIS-a: Zaposlenima poslao samo jednu poruku

Direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev obratio se večeras zaposlenima, u ovoj kompaniji.

Prema dokumentu u koji je Blic imao uvid, on je potvrdio da je 14. novembra dobio licencu američkog OFAC-a kojom je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana, ali situacija oko ove kompanije još uvek nije završena i da je rok za to 13. februar.

U tekstu se između ostalog navodi, da akcionari „aktivno vode pregovore sa svim zainteresovanim stranama” i da se očekuje da će na osnovu tih razgovora u narednim danima biti upućen argumentovan zahtev OFAC-u za dobijanje nove licence.

Ta licenca bi omogućila da NIS nastavi normalno da posluje dok se razgovori o trajnom i održivom rešenju za kompaniju nastavljaju.

Snabdevanje stabilno uprkos izazovima

U obraćanju zaposlenima naglašeno je da je kompanija, uprkos izrazito izazovnom periodu, uspela da očuva sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima i pritom ostvari solidne poslovne rezultate.

- Od trenutka uvođenja sankcija, naši potrošači gotovo da nisu osetili posledice ove situacije - navodi direktor.

Posebno je istaknuto da je u proteklom periodu NIS imao „veliku podršku Vlade Republike Srbije“, na čemu je kompanija zahvalna.

Autor: D.Bošković