AKTUELNO

Politika

Gašić obišao radove u kasarni 'Stefan Nemanja' Ulaganja jačaju uslove života i rada vojnika

Izvor: Kurir, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas infrastrukturne radove na obnovi postojećih i izgradnji novih kapaciteta za smeštaj i rad pripadnika Vojske Srbije u kasarni „Stefan Nemanja“ u Raški.

Komandant 21. pešadijskog bataljona potpukovnik Aleksandar Simić referisao je ministru odbrane o nameni objekata na kojima se izvode radovi i njihovom značaju, kao i o zadacima i stanju u jedinici.

Tom prilikom, ministar Gašić sagledao je dinamiku i stepen realizacije infrastrukturnih projekata i istakao važnost ovakvih ulaganja.

- Realizacija infrastrukturnih radova u kasarni „Stefan Nemanja“ još jednom pokazuje posvećenost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije unapređenju uslova života i rada naših vojnika. Ulaganjem u savremene smeštajne kapacitete i pouzdanu infrastrukturu stvaramo temelje za još snažniju, spremniju i efikasniju Vojsku Srbije – rekao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ministar Gašić obišao je objekte za smeštaj i rad pripadnika stalnog sastava i vojnika na služenju vojnog roka, na kojima su izvršeni radovi investicionog održavanja, kao i objekte na kojima su radovi u toku.

Radovi između ostalog obuhvataju kompletnu zamenu krovne konstrukcije, stolarije, zidnih i podnih obloga, uređenje sanitarnih čvorova, kompletnu zamenu vodovodnih, elektro i gromobranskih instalacija, klimatizaciju prostorija, kao i popravku trotoara oko objekata i izradu kanala za odvodnjavanje padavina.

U nastavku posete ministar odbrane obišao je radove na postavljanju objekata kontejnerskog tipa koji će dodatno unaprediti smeštajne kapacitete i poboljšati uslove za život i rad u jedinici.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Autor: D.Bošković

#Bratislav Gašić

#Kasarna

#obilazak

#ulaganje

POVEZANE VESTI

Društvo

Gašić prisustvovao početku infrastrukturnih radova u kasarni Dedinje

Društvo

Ministar Gašić obišao Treći centar za obuku u Leskovcu

Politika

Ministar Gašić obišao Vojnoobaveštajnu agenciju i sastao se sa budućim izaslanicima odbrane

Društvo

Ministar Gašić sa kandidatima za prijem u specijalne jedinice: Pokažite da zaslužujete zvanje elite

Politika

GAŠIĆ OBIŠAO FABRIKU MUNICIJE " PRVI PARTIZAN" U UŽICU: Zahvalan sam što neumorno rade kada su u pitanju potrebe Vojske Srbije

Društvo

Ministar odbrane obišao infrastrukturne radove u niškim kasarnama (FOTO)