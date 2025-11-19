Vlada Srbije donela vanrednu odluku: Srbijagas se deli na dva preduzeća! Ovo su svi detalji

Na današnjoj vanrednoj sednici Vlade Republike Srbije raspravljano je o energetskoj bezbednosti u državi u svetlu američkih sankcija NIS-u. Na sednici je doneta odluka u vezi sa javnim preduzećem Srbijagas, koje će biti podeljeno na dva dela.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nakon sednice obrazložila je kako će se ova odluka reflektovati u svakodnevnom životu.

- Mi smo danas imali vanrednu sednicu vlade u vezi usvajanja tri zakona. Zakona o nafti, gasu, zakona o obaveznim rezervama, ali i takođe za nabavku dodatnih količina benzina i dizela da bismo mogli da povećamo naše rezerve, da bismo mogli da budemo još sigurni. Ja vas podsećam da smo mi samo u prethodne dve i po godine samo evro dizela povećali za 70.600 tona. Znači da smo stvorili uslove da budemo još bezbedniji u slučaju nepredviđenih situacija. Nastavljamo sa 38.000 tona benzina kao i dodatnih 66.000 tona dizela, gde ćemo, podsećam, početi sa punjenjem naših rezervoara u Smederevu, koji treba veoma brzo da dobiju dozvolu za rad, odnosno za punjenje, nakon što pregled MUP-a se završio, svi merama protiv požarne zaštite - istakla je ministarka.

Govoreći o snabdevenosti gasom podvukla je najznačajnije odluke.

- Samo da razjasnim što se gasa tiče, ovo sad nema veze sa naftom ni sa ruskim aranžmanom, ima veze sa usaglašavanjem našeg zakonskog okvira kada je u pitanju gasni sektor, pre svega sa standardima Evropske unije, a sve u cilju da budemo što bezbedniji i da u našoj zemlji obezbedimo uslove da imamo dovoljno energenata, pre svega gasa. Ono što je bitno je da se današnjom odlukom vlade razdvaja funkcija upravljanja gasnom infrastrukturom na jedno preduzeće, dok će Srbijagas nastaviti da snabdeva tržište gasom i to će mu biti glavna uloga u budućnosti - istakla je Đedović Handanović.

Navodi da ovo nije usamljen primer jer se sličan princip već primenjuje i u drugim energetskim sektorima.

- To je nešto što smo u elektroenergetskom sektoru uradili već, gde imamo posebne kompanije koje se bave prenosom električne energije, proizvodnjom i distribucijom, sad to isto radimo u gasnom sektoru i to je jedan reformski proces koji će pre svega doprineti da bude sektor uređen, a da i u budućnosti budemo sigurni što se tiče i izgradnje novih gasovoda i što se tiče snabdevanja gasom. Naravno, naš cilj je da diversifikujemo naše izvore gasa, zato i gradimo nove gasne interkonekcije i sa Severnom Makedonijom i sa Rumunijom, pored one koje smo već sagradili sa Bugarskom, da bismo u budućnosti imali više izvora i da bismo mogli da pregovaramo sa više strana i da dođemo do najboljih mogućih uslova za našu zemlju - zaključila je ministarka.

