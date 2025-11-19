Linta osudio skandiranje hrvatskih navijača u Podgorici: To nije nikakvo iznenađenje

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta osudio je danas skandiranje i povike gostujućih navijača na održanoj utakmici između fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Hrvatske u Podgorici, i istakao da to ne predstavlja nikakvo iznenađenje i da to nije provokacija i incident, već - opšta pojava u hrvatskom društvu.

"Divljanje hrvatskih nacista na fudbalskoj utakmici Crna Gora-Hrvatska u Podgorici ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Nacističko uzvikivanje od strane hrvatskih navijača 'Za dom spremni', 'Ubij Srbina', 'Ko ne skače, pravoslavac je', 'Ustaški se barjak vije', kao i pevanje pesmama glavnog ustaše u Hrvatskoj pevača Marka Perkovića Tompsona, nije provokacija i incident. U pitanju je zločin iz mržnje i opšta pojava u hrvatskom društvu koja je posledica višedecenijske ustašizacije", rekao je Linta, a navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

Prema njegovim rečima, brojne činjenice potvrđuju da je Hrvatska proustaška država.

"Jedan od najvećih dokaza jeste prisustvo pola miliona Hrvata na koncertu naciste Tompsona u Zagrebu početkom jula ove godine. Učesnici koncerta su masovno uzvikivali ustaški pozdrav 'Za dom spremni', nosili crne majice i druga obeležja na kojima su se nalazili ustaški simboli, nazivi ustaških jedinica i drugo. Sam Tompson je na binu izašao u crnoj majici sa zatvorskim brojem teroriste Zvonka Bušića", dodao je on.

Linta je podsetio da je početkom avgusta Tompson organizovao novi koncert u Sinju, povodom, kako je naveo, proslave progona i stradanja 250.000 Srba u zločinačkoj akciji "Oluja".

"Na koncertu je bilo prisutno više od 150.000 sledbenika poglavnika Ante Pavelića sa prepoznatljivom ustaškom ikonografijom. Takođe, početkom avgusta na fudbalskoj utakmici Hajduk - Istra u Splitu 30.000 crnokošuljaša je uzvikivalo 'Za dom spremni', 'Ajmo, ajmo ustaše' i 'Ubij Srbina'. Jedan manji deo njih je došao u Podgoricu da podstiče besnu mržnju i nasilje prema Srbima u Crnoj Gori", naveo je on.

Kako kaže Linta, velika većina prisutnih Hrvata na koncertima naciste Tompsona su mladi ljudi do 30 godina kojima je on glavni idol iz razloga jer veliča ustaški pokret i slavi progon Srba u zločinačkoj akciji "Oluja".

To, između ostalog, potvrđuje istraživanje koje su 2020. godine sproveli Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i hrvatska nevladina organizacija GONG prema kome više od dve trećine ili oko 70 odsto učenika završnih srednjih škola u Hrvatskoj smatra da genocidna NDH nije bila fašistička tvorevina, već prava država hrvatskog naroda, navodi Linta.

"Svoje koncerte Tompson započinje nezvaničnom himnom hrvatskih paravojnih, vojnih i policijskih snaga tokom građanskog rata u Hrvatskoj. U pitanju je zloglasna pesma 'Bojna Čavoglave' koja počinje ustaškim pozdravom 'Za dom spremni' i u kojoj se, između ostalog, kaže 'Čujte srpski dobrovoljci, bando četnici, stići će vas naša ruka i u Srbiji!'", istakao je Linta.

Prema njegovim rečima, Tompson u svojim pesmama veliča ustaški režim, ustaštvo i izražava žalost zbog propasti genocidne NDH.

"Poznati hrvatski fudbaleri, rukometaši i drugi sportisti, kao i navijači koji su bili u Podgorici, ustašu Marka Perkovića Tompsona smatraju svojim omiljenim pevačem i dokazanim patriotom. Tragična je činjenica da je za hrvatske sportiste, kao i za većinu hrvatskog naroda, domoljublje ili patriotizam izjednačeno sa ustaštvom odnosno sa hrvatskim nacizmom", zaključio je Linta.

Navijači fudbalske reprezentacije Hrvatske skandirali su u ponedeljak "Ubij, Srbina" i "Za dom spremni" tokom utakmice protiv Crne Gore u Podgorici, a domaći navijači su ih zvižducima brzo nadjačali.

Hrvatski navijači su pevali i "Ko ne skače pravoslavac", nakon čega ih je spiker zamolio za korektno i pošteno navijanje, preneli su crnogorski mediji.