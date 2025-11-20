OSOBA BEZ MORALA I ČASTI PRETI PREDSEDNIKU DRŽAVE Mesarović oštro odgovorila Mariniki Tepić: Prvo da pogleda svoje neposredno okruženje ogrezlo u kriminalu! Srbija će pobediti nasilnike

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović povodom napada na predsednika Vučića poručila je Mariniki Tepić da gleda svoje okruženje ogrezlo u kriminalu.

-Ponovo halucinira Marinika Tepić, žena bez morala i Đilasova udarna pesnica za prljave poslove, morbidne pretnje i bolesne laži. Ponovo preti našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Ponovo hoće da izazovu haos u državi jer su im propali svi dosadašnji pokušaji izazivanja obojene revolucije i rušenja institucija. A što se poziva na hapšenje tiče, poručujem dotičnoj da pogleda prvo svoje neposredno okruženje ogrezlo u kriminalu! Neka krene od njenog Dragana i njegovih najmanje 619 miliona evra koje je ukrao dok je bio na raznim državnim funkcijama. Kada su kriminogene radnje u pitanju, tu je Marinika svoj na svome, još od kad je bila deo mašinerije za ispumpavanje narodnih para tokom 16 godina neprekidne vladavine DS i LSV u Vojvodini i 12 godina u Novom Sadu. Na stranu to što je u pitanju osoba bez časti i morala, ali pretiti predsedniku države je ozbiljno krivično delo - navela je Adrijana i istakla da očekuje reakciju nadležnih organa ta da je pretnja Aleksandru Vučiću pretnja svima nama i stabilnosti i budućnosti Srbije.

-Pobediće Srbija nasilnike - poručila je Mesarović.

Autor: Iva Besarabić