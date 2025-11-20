Vučić o NIS-u: Postoji želja Rusa da prodaju svoj deo, u toku su razgovori sa tri kompanije! To je sve što znamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures".

Konferencija se održava u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

Vučić se obratio okupljenima na konferenciji rekavši da je imao spreman govor ali da je čuo mnogo drugih podataka o čemu će i govoriti.

- Slušao sam mnogo važnih stvari od prethodnih govornika. Talentovani govornici dolaze iz Velike Britanije. Nije Britanija slučajno u vrhu stvetskom u mnogim oblastima. To dolazi iz škola - naveo je Vučić.

- To je za čestitke i mnogo će vode Savom i Dunavom proteći dok mi dođemo do toga, ali to je vrsta putokaza kako da radimo - rekao je Vučić i dodao da je fasiciniran podatkom da 40 odsto izvoza Britanije čine usluge.

Vučić je rekao da bi bilo dobro da Britanci pomognu izgradnju brze pruge Ruma - Bijeljina - Tuzla.

Predsednik Srbije je istakao značaj dalje izgradnje i putne i železničke infrastrukture, navodeći da bi se ukoliko bi vozovi išli 200 kilometara na sat od Beograda do Tuzle stizalo sa sat i po vremena.

- Energetika je od suštinskog značaja - dodao je on.

- Ja mislim da je svima na Zapadnom Balkanu mesto u EU. Mislim da treba da imamo otvorene granice. Naročito vole da vode kampanju protiv Srbije, protiv Srba jer smo najveći. Važno da razumemo da Balkan ujedinjen može da bude u okvirima EU - istakao je predsednik Srbije.

Vučić je naveo da je stopa rasta manja nego što smo se nadali, zbog čega moramo više da radimo.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da što se tiče NIS-a svakoga dana sluša ljude koji nešto kritikuju, a ne znaju ni sami šta.

- NIS je u vlasništvu ruske kompanije, sa 56 odsto i to ne zahvaljujući meni i ljudima iz mog okruženja. Pitam se šta ljudi traže od nas - rekao je predsednik Srbiije i podsetio da su amerikanciji sankcije na njegovu molbu odlagane devet meseci.

On je dodao da se geopolitika pretva u geobiznis, a Srbija je mala i u ovom slučaju nije bila ništa ni kriva, ni dužnja.

- Danas je 41. dan od kako su sankcije uvedene i niko nije osetio da mi ne dobijamo naftu preko naftovada Janaf. Jel neko rekao da imamo dobru državu i rukovodstvo koje je razmišljalo unapred? - rekao je Vučić.

Naveo je da Rusi pregovaraju sa tri potencijalana partnera.

- Koliko je glupo da neko kaže da će neko našim parama kupiti nešto za sebe - dodao je Vučić.

Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije, ističe da je Ujedinjeno kraljevstvo jedan od najpoželjnijih partnera na naučno-tehnološkom nivou.

- Kada želimo da stvorimo stratešku saradnju, na tehnološkoj osnovi, moramo da poštujemo tri principa. Povezivanje na institucionalnom nivou, industrijskoj i tehnološkom - kazao je Vesović.

- Zelena i energetska tranzicija je potrebna Srbiji zbog pridruživanja EU i nas samih, i Velika Britanija u tome može da pomogne. Zatim veštačka inteligencija, data centri, koji i vreme u kojem živimo i privreda zahtevaju.

Ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson obratio se prisutnima.

- Pre tačno godinu dana smo održali našu prvu konferenciju. Ovo je bivša ložionica a sada je pretvorena u sedište za inovacije, ne postoji bolje mesto za konferenciju. Britanije ne dolazi praznih ruku, dajemo 24 milijarde funti za region i 5 milijardi funti za Srbiju - kazao je.

Autor: S.M.