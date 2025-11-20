AKTUELNO

Srpska lista: Prenos vlasti u opštinama na severu mora proteći bez opstrukcija (FOTO)

Izvor: Kosovo online, Foto: Srpska lista/Kosovo online ||

Predstavnici Srpske liste, predvođeni predsednikom Zlatanom Elekom, razgovarali su danas, u odvojenim susretima, sa francuskim ambasadorom na Kosovu Olivijem Gerom i sa predstavnicima Ambasade Velike Britanije o političko-bezbednosnoj situaciji i nedavno održanim lokalnim izborima. Izabrani predsednici opština na severu Kosova izrazili su očekivanje da će proces prenosa vlasti biti sproveden u skladu sa zakonom, bez opstrukcija sa centralnog ili sa lokalnog nivoa.

Oni su poručili da je završen period u kome su lokalne institucije kršile prava srpskog naroda, navodi se u saopštenju Srpske liste.

Istakli su i da će učiniti sve da opštine ponovo postanu servisi građana, radi unapređenja uslova života ljudi koji žive na severu Kosova.

