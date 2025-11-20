Đurić: Kampanja kleveta protiv Vučića politički motivisana i zasnovana na lažima

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić danas je oštro osudio, kako je naveo, "sramnu kampanju dezinformacija i napada na karakter" usmerenu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i sensacionalističke tvrdnje da je učestvovao ili organizovao takozvane "ljudske safarije" tokom opsade Sarajeva.

"Snažno i nedvosmisleno osuđujem gnusnu kampanju dezinformacija i klevetanja koja je trenutno usmerena protiv predsednika Vučića. Sensacionalističke tvrdnje da je učestvovao ili organizovao takozvane 'ljudske safarije' tokom opsade Sarajeva u potpunosti su neistinite, duboko klevetničke i politički motivisane“, naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks

Đurić je istakao da se takve optužbe zasnivaju isključivo na "neutemeljenim insinuacijama", bez ijednog verodostojnog dokaza ili potvrde bilo kog nadležnog pravosudnog organa.

"Nijedna domaća ili međunarodna institucija, sud, tribunal ili istražni organ nikada nisu utvrdili niti posumnjali na bilo kakvu umešanost predsednika Vučića, upravo zato što su ti navodi čista izmišljotina i laž", naglasio je ministar.

Đurić je ocenio da kampanja nema veze sa istinom ili pravdom.

"Reč je o namernom pokušaju da se strahote devedesetih iskoriste kao oružje kako bi se naštetilo rukovodstvu Srbije, oslabila međunarodna pozicija zemlje i destabilizovali regionalni odnosi", istakao je Đurić.

Ministar je dodai da je "moralno nedopustimo" korišćenje ratnih stradanja u političke svrhe, opisavši ih kao "duboko nepoštovanje prema svim žrtvama sukoba.

"Čak bi i tabloidni mediji poput 'Dejli mejla', 'San-a' i drugih trebalo da se stide što objavljuju takve tvrdnje", zaključio je ministar Đurić.

Ranije danas, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom novih pretnji i uvreda koje su mu upućene da ne postoji stvar koju oni koji to rade nisu izmislili i slagali, ni reči koje nisu izgovorili da bi ga predstavili kao nečoveka.

"Slušao sam prethodnih dana i ne bih se ni osvrtao, ali su onda odavde iz naše zemlje rekli kako sam ubijao decu koja su bila u majčinom naručju. Nikada nisam ubio nikoga, ranio nikoga, niti bilo šta slično uradio", istakao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da mu poslednjih 48 sati stižu pretnje i uvrede od Domagoja Margetića do Zorana Đajića koji kaže da su mu "dani odbrojani" i nadovezuje se na tvrdnje da je navodno umešan u "snajper safari".

Vučić je rekao da nikada u životu nije imao snajper u rukama.

"Prvo, oko Sarajeva, sram vas bilo, deset, dvadeset godina i nastavljate da lažete. Nikad u životu nisam imao snajper u rukama. Nisam imao ni onu pušku o kojoj pričate, jer ona je stativ od kamere. Sram vas bilo. I ne postoji stvar koju niste izmislili, koju niste slagali. Ne postoji više reč koju niste izgovorili ne biste li me predstavili kao monstruma, kao nečoveka, kao nekoga ko ne samo da nema emocija, već je hladnokrvni ubica", rekao je Vučić novinarima nakon otvaranja regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana.

Autor: Jovana Nerić