ON JE NEPREMOSTIVA PREPREKA SVIMA KOJI BI DA RUŠE SRBIJU Mladi lideri SNS-a uz svog predsednika: Napadi na Aleksandra Vučića su napadi na sve nas!

Ukoliko želite da služite budućnosti, nemojte se bojati što ste u manjini, to je, sasvim sigurno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlično znao kada je 2012. godine počeo da podiže razorenu zemlju.

Malo ko je verovao da će uspeti, ali on jeste. Neustrašivo, danonoćnom radom, za trinaest godina, uspeo je da sagradi više nego svi njegovi prethodnici zajedno. Njegova dela će u istoriji srpskog naroda ostati upisana zlatnim slovima.

Danas, kada je Srbija napadnuta spolja i iznutra, u ovih godinu dana koliko svi mi koji smo nepokolebljivo uz njega i sa njim, trpeći svakodnevne napade, tiho smo, bez želje da skrećemo pažnju na pojedince, sada kada je jedinstvo najvažnije, dostojanstveno odgovarali na fizičke napade i crtanje meta na nas i naše porodice. Međutim, dužni smo, pred Bogom i narodom, pred nama samima, da se oglasimo povodom najnovijih, nikada bolesnijih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, istakli su polaznici druge generacije Akademije mladih lidera Srpske napredne stranke - Stefan Davidović, Nemanja Vulin i Bojan Milić.

- Napadi na predsednika Vučića i njegovu porodicu su napadi na sve nas! Misle, oni koji ga napadaju, da mogu da psihočki slome čoveka u čijim genima je zapisano da predaja nije opcija, potomka dičnih slobodara koji, zarad slobode nisu uzmicali ni pred kim. Ne možete jednom sokolu da skrenete pogled sa visina i slomite krila, on će leteti, uprkos pokušajima da oslabite njegov let ka još većim visinama- stoji u objavi.

-Dragi predsedniče, krivi ste im za nove puteve, auto-puteve, pruge, fabrike, naučno-tehnološke parkove, povećane plate i penzije... Krivi ste im jer se, prethodnih zima, kao što neće ni ove, nisu i neće smrzavati, dok su daleko veće zemlje muku mučile sa gasom i strujom. Krivi ste im jer ste povratili nacionalni ponos i agresije na srpski narod ne nazivate "kampanjama", jer obeležavate datume stradanja srpskog naroda. Krivi ste jer ne date Kosovo i Metohiju i pomažete Republiku Srpsku. Krivi ste jer nikada ne spuštate glavu i uvek svima, u lice, bez obzira kolika je ko sila, kažete istinu. Krivi ste im jer im je svima jasno, da je vaše delo pokrenulo nezaustavljiv proces rasta i razvoja Srbije i da su prošla vremena kada je naša zemlja bila instrument u rukama onih koji su imali nameru da nas unište- istakli su oni.

- Nepokolebljivo stojimo uz vas i nikada, ni zbog čega nećemo ostati nemi na brutalne napada na vas i vašu porodicu. Vi se uvek ističete kao kišobran koji štiti sve nas, pa je, velika većina dobro skrivena ispod tog kišobrana dok po vama biju kiše napada koje dostojanstveno primate, snažno i bez namere da bilo kome vraćate istom merom. Ima nas koji ne mislimo da je u redu da ćutimo dok vas napadaju i bićemo uvek tu! Živela Srbija! Živeo predsednik Vučić!