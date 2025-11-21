PREDSEDNIK NAJAVIO VELIKU TUŽBU PROTIV GARDIJANA I DEJLI MEJLA! Vučić: Angažovaću najbolje i najskuplje svetske advokate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Informer TV otkrio je da će podneti jednu veliku tužbu.

Kako je rekao, angažovaće najskuplje svetske advokate da tuži Gardijan, Dejli mejl...

- Ja nikada nisam tužio nikoga u ovoj zemlji, iako sam mogao 5 miliona tužbi da podnesem i neću ni sada, ni protiv ovih Šolakovih medija, ali ovi što imaju mnogo para, Dejli Mejl, Gardijan, angažovaću najboilje advokate, najskuplje svetske advokate, koliko naplatite uzmete procenat, ostatak ću da podelim nekoj deci negde, možda i nekoj ustanovi crkvi, manastir obnovimo jer verujem da mogu da im uzmem milione za ovo - rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs