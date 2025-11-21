AKTUELNO

Politika

ISPLIVALI AUDIO SNIMCI MEĐUSOBNOG SUKOBA BLOKADERA IZ NOVOG SADA I BEOGRADA: Nakon tuče, plenumaši najavljuju nasilje i haos ako ne bude po njihovom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Nakon tuče na Filozofskom fakultetu prošlog vikenda, blokaderi su pročitali pismo koje je tzv. plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu uputio Novom Sadu da protestuje zbog njihovog ponašanja.

- Plenum filozofskog dogovora do oseća potrebu se izjasni povodom situacije na predhodnom sastanku, koji je po održenju 15.11. u prostorijama Filozofskog. Smatramo da je novonastala situacija absolutno nedolična i neprimerna - čuje se na snimku..

Video: Privatna arhiva

- Na žalost nije prvi put da se sastanci prekidaju usled podonošljive atmosfere... Ipak u takvim slučajima, situacija završavala u najgorim slučajima verbalnim okršajem što nije bio slučaj u subotu - čuje se na snimku kako čitaju plenumaši iz Novog Sada pismo plenumaša iz Beograda.

U nastavku se dalje nabraja šta sve blokaderi iz Beograda zameraju blokaderima iz Novog Sada da bi istakli da je:

Nedopustimo nasrtanje na naše kolegu, zašta smatrimo da je to kulminacija kampanije napada u smirena protiv njega lično.

Video: Privatna arhiva

Ovo jasno pokazuje da je u toku oštar sukob među blokarima iz Beograda i blokaderima iz Novog sada.

Verovatno šokantniji deo jeste kada blokaderi govore o tuči ali i planiraju novo nasilje.

Oni pominju da su nedostajali samo Zdenko, Tanasije i Jasmina (tužilac).

Međusobne psovke su začinile sve, ali i pretnje da, ako ne bude po njihovom, ima da naprave haos, sukob, opstruišu sve i da lome, o čemu svedoči sledeći snimak:

