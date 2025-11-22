GODINU DANA OD SMRTI DRAGANA MARKOVIĆA PALME - Porodica, prijatelji i saradnici, polaganjem venaca u Končarevu, prisetiće se njegovog rada i dubokog traga koji je ostavio u javnom životu

Danas se navršava godinu dana od smrti Dragana Markovića Palme, dugogodišnjeg predsednika Jedinstvene Srbije i nekadašnjeg prvog čoveka Jagodine. Preminuo je 22. novembra 2024. u 64. godini.

Marković je decenijama bio jedna od najvidljivijih figura političkog života u Srbiji. Njegov uspon počeo je kroz privatni biznis, a kasnije je postao prepoznatljivo ime u srpskoj politici. Bio je narodni poslanik, predsednik Skupštine grada Jagodine i jedan od najuticajnijih ljudi u Pomoravlju i Srbiji.

Za vreme njegovog političkog delovanja Jagodina je dobila status grada i pokrenuti su brojni infrastrukturni i turistički projekti, što je postalo deo njegovog javnog imidža. Marković je ostao upamćen i po specifičnom političkom stilu i direktnom odnosu sa građanima.

Na godišnjicu smrti, porodica, prijatelji i saradnici prisetiće se njegovog rada i dubokog traga koji je ostavio u javnom životu. U Končarevu će tokom dana biti položeno cveće na njegov grob i obeležiti godinu dana od njegove smrti.

I godinu dana kasnije, uticaj Dragana Markovića Palma ostaje vidljiv u politici Srbije, ali i u javnim debatama o njegovoj ulozi u srpskom političkom prostoru.

Autor: A.A.