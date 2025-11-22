UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! PREDSEDNIK VUČIĆ NA SAJMU VINA: Pišemo istoriju vinske scene Balkana! Tržište i vinogradi ne stagniraju, to uvek govori o napretku zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju četvrtog Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana.

Na početku ceremonije organizatori su saopštili da je ova manifestacija dobila važan UFI sertifikat.

Vučić se najpre zahvalio svima na organizaciji ovog sajma i istakao da je gotovo neverovatno da su samo nakon par godina dostigli 4. mesto na rang listi sajmova.

- Ispred nas su Italija, Diseldorf i Pariz. Znam da u svakoj od naših zemalja i u Srbiji, i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji uvek postoje neke bitnije stvari, veliki lomovi i važna pitanja. I uvek smo mislili da je saradnja sa velikima bitnija nego saradnja među nama. I ja mislim da je to jedna od naših najvećih grešaka. Naša saradnja je važnija od saradnje sa velikima - rekao je Vučić i dodao:

- Veliki dođu po svoje i to je to. A mi možemo jedni drugima da pomognemo više i da priteknemo u pomoć jedni drugima, zato je ova vrsta saradnje za nas od posebnog značaja.

Posebno se zahvalio srpskom timu i vinarima, koji su marljivo radili na ovome.

- Ovde na sajmu je prisutno pored regionalnih vinara, čak 64 vinarije iz Italije. Samo iz Italije! Ovde imamo i iz Portugalije, Španije, vinare. To je ogroman uspeh, naše tržište vinsko je rastuće, za razliku od Zapada gde ta tržišta više ne rastu. Ljudi imaju sve više novca i žele ovde da budu prisutni - rekao je predsednik.

Vučić je takođe pomenuo i kineske partnere koji cene naša kvalitetna vina.

- Stil se promenio, i ogroman je napredak u prethodnih 10-15 godina. Teško da postoji sfera društvenog života u kojoj smo napredovali kao što je to vinska industrija. Kao što su zemlje EU u okruženju imale strahoviti rast do 2013, 2014, 2015. godine. Oni i dalje napreduju, ali to više nije takav eksplozivan napredak. Kod nas ga imate, i ja sam mnogo srećan zbog toga - naglasio je Vučić.

Citirao je Hemingveja, koji je rekao da je vino najcivilizovanija stvar na svetu.

- A Bendžamin Frenklin je rekao da je vino stalni dokaz da nas Bog voli i želi da budemo srećni. Možete li da zamislite koliko sam ja nesrećan što ću samo 30 minuta moći da obilazim štandove, a koliko zavidim vama što ćete moći da budete ceo dan na sajmu - rekao je predsednik.

Rekao je da danas imamo više od 18.000 hektara pod vinogradima, i više od 500 vinarija u Srbiji.

- Imamo osam zaštićenih oznaka kontrolisanog porekla, i dve geografske oznake. Konkurencija u regionu je veoma jaka, a i dalje nam je jedna kuća iz Severne Makedonije u prva tri prodavca vina na teritoriji Srbije. Ali im čestitam na tome, i siguran sam da će imati mnogo uspeha. Verujem i da će albanska vina, posebno autohtone sorte, su izvanredan potencijal za tu zemlju, i verujem da će mnogi kupci i ovde u Srbiji moći da pronađu zadovoljstvo u takvim vinima - rekao je predsednik.

Još jednom je istakao da su mladi ljudi iz srpskog tima mesecima radili na ovom sajmu.

- Bio sam na mnogim sajmovima vina, ali malo je onih koji mogu da se porede sa ovim beogradskim. Hvala svim prijateljima koji su pomogli, hvala i predstavnicima Severne Makedonije i Albanije, zajedno ćemo biti snažniji - rekao je Vučić.

Veruje da ćemo sledeće godine, na jubilej, imati još uspešniji Wine vision i još više izlagača.

- Ponosan sam na vas, ponosan sam na zemlju koja se ne gura da bude ispred ostalih, ali uvek prihvata konkurenciju i teži ka velikim rezultatima. Želim vam da mnogo vina popijete, kada ja već ne mogu. Živela Srbija, i neka živi saradnja balkanskih zemalja - rekao je na kraju obraćanja predsednik.

Vučić je potom krenuo u obilazak štandova, gde je razgovarao sa proizvođačima.

- Znate li šta je vama najgore? Ja mogu i da probam neku čašu, a vi morate da držite te mikrofone - rekao je Vučić novinarima kroz smeh.

On je rekao Maji Gojković da mora da razgovara sa udruženjima, pošto oni znaju kako najbolje da priđu proizvođačima.

Komentarišući trendove na vinskom tržištu, predsednik je rekao:

- Ljudi vole vina bez tanina, a nema vina bez tanina.

Interesovao se kod proizvođača koja vina se najbolje prodaju, i nije bio iznenađen da je u pitanju tamjanika.

- Ovo je veoma težak posao, ti ljudi rade, oni koji imaju svoje vinograde, rade po 11 meseci. Možda imaju mesec dana pauze, od polovine decembra do polovine januara. Vino morate da pazite, mazite, čuvate i volite da bi bilo dobro. To nije samo flaša i tečnost, težak rad je iza toga. Vidite da neki od naših najvećih proizvođača izvoze u Kinu. Za tri godine uvoz u Kinu će biti potpuno slobodan, bez ikakvih dažbina. Već mnogi od njih osnovu svojih prihoda baziraju na tome što prodaju u Kinu. Samo to tržište može da proguta sve - rekao je on.

Kod nas vinska prodaja raste, i vinogradi ne padaju.

- Ne rastu ozbiljnom brzinom, ali ne padaju. To govori o napretku zemlje, uvek! Nepogrešivo. Kao što su zemlje EU u našem okruženju, Rumunija i Hrvatska, išle veoma brzo, sada mi tom brzinom idemo u visinu.

Ističe da uvek kada ima priliku bira da pije srpsko vino, ali da voli da proba i druga vina.

- Moj otac je uvek govorio: Kada vidiš čoveka da voli da popije, znaj da on ima dobru dušu. Ne govorim o alkoholičarima i onima koji maltretiraju. Da vas pitam, šta bolje da uzmete od vina - zapitao je predsednik.

Vučić je posebno nasmejao prisutne novinare i proizvođače kada je rekao: Sada gledajte kako će predsednik Vlade Macut da nazdravi sa njima.

- Ne mogu ja sve - rekao je Vučić kroz smeh.

Stevan Rajko, direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije, poželeo je svima dobrodošlicu i istakao da je danas Beograd istinska svetska prestonica vina.

- Za kratko vreme ovaj sajam je postao nezaobilazna platforma za razvoj vinskog biznisa, ne samo u regionu, već u svetu. To potvrđuje i UFI sertifikat koji smo dobili pre nekoliko dana, čime smo se svrstali u najbolje sajmove na svetu - rekao je on.

Četvrti međunarodnI sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan), na kome će biti predstavljeno oko 600 domaćih i stranih izlagača iz 34 zemlje, otvoren je danas na Beogradskom sajmu.

Zvaničnom otvaranju, u Hali 1, prisustvovali su i premijer Srbije Đuro Macut, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministri u Vladi Srbije, kao i direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, kao i potpredsednik Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković.

Na otvaranju sajma, koji traje do 25. novembra, prisustni su i predsednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, generalni sekretar ove komore Dragan Šepa i šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.

Ovaj sajam plod je inicijative Otvoreni Balkan, koja povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju.

Ove godine okupiće izlagače, koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije, regiona i regija sa svih kontinenata. Privredna komora Srbije je saopštila da je Vinska vizija Otvorenog Balkana 2025 spremila najveće izdanje do sada.

Autor: A.A.