AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA AMERIČKIM KONGRESMENIMA: Važan razgovor sa Tarnerom i Norkrosom u Predsedništvu

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država.

Vučić je u zgradi Predsedništva ugostio predstavnike država Ohajo i Nju Džersi - Majka Tarnera i Donalda Norkrosa.

Sinoć se sa Tarnerom i Norkrosom sastao i šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je istakao da je sa njima razgovarao o budućnosti partnerstva Srbije i SAD.

Đurić je na sastanku naglasio posvećenost Srbije izgradnji i proširenju političkog dijaloga, jačanju ekonomske saradnje i negovanju jače povezanosti između institucija.

- Snažni parlamentarni glasovi i veze između Kongresa SAD i naše Skupštine su neophodni, jer doprinose jačanju šire arhitekture odnosa između naših zemalja. Divno je videti dvostranačku podršku i spremnost da nastavimo da unapređujemo ​​naš 144 godine dug odnos, zasnovan na poštovanju, razumevanju i dugoročnoj strateškoj viziji - istakao je juče Đurić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#nokros

#predsednik

#predsednistvo

#tarner

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SA KONGRESMENIMA Predstavnici Ohaja i Nju Džersija u Generalnom sekretarijatu predsednika

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SA AMERIČKIM AMBASADOROM HILOM: Potvrdili smo našu posvećenost održanju mira i stabilnosti u regionu (FOTO)

Politika

OGLASIO SE VUČIĆ POSLE SASTANKA SA HILOM: Evo o čemu je predsednik razgovarao sa američkim ambasadorom (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA AMBASADOROM HILOM: Srbija ostaje privržena održanju mira i stabilnosti u regionu! (FOTO)

Politika

Vučić se sastao sa ambasadorom SAD Kristoferom Hilom: Sumirali smo događaje i rezultate saradnje

Politika

VUČIĆ SE DANAS SASTAJE SA ERIKOM SVOLVELOM: Predsednik Srbije razgovaraće sa kongresmenom iz SAD