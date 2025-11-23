IVICA DAČIĆ BORAVIĆE U MARAKEŠU: Predvodiće delegaciju Republike Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boraviće od 24. do 27. novembra u Marakešu, gde će predvoditi delegaciju Republike Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola.

Ministar Dačić će se na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola sastati i sa predsednikom Interpola Ahmedom Naserom Al Rasijem, sa generalnim sekretarom Interpola Valdecijem Urkizom, kao i sa generalnom direktorkom Evropola Ketrin de Bol.

Ministar će se takođe na marginama ovog zasedanja sastati i sa brojim ministrima i šefovima delegacija više država, sa kojima će razgovarati o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa, a sve u cilju unapređenja zajedničke borbe protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala.

Autor: Jovana Nerić