TAČNO U 9 SATI: Vlada Srbije sutra vanredno o energetskoj situaciji u zemlji

Vlada Srbije održaće sutra sednicu na kojoj će tema biti energetska situacija u zemlji.

Sednica je zakazana za 9 sati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podsetimo, sastao se ranije danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Vučić je izjavio da su razmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka da se sutra ili prekosutra očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije i poručila da građani ne treba da brinu i da će svih derivata biti dovoljno. Istakla je da Vlada Srbije ima razvijene scenarije kako da se tržište snabde naftnim derivatima u tom smislu da građani ništa ne osete.

