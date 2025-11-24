AKTUELNO

'ČESTITAM NAŠIM TEKVONDISTIMA NA IZVANREDNOM USPEHU' Čestitka predsednika Vučića: Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Presdednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku našim tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević na uspehu postignutom na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj.

- Čestitam našim tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević na izvanrednom uspehu na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Svojom posvećenošću, snagom i vrhunskim rezultatom ponovo ste učinili Srbiju ponosnom. Vaša pobeda je dokaz upornosti, talenta i odličnog rada Tekvondo Asocijacije Srbije u svim kategorijama. Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju- napisao je predsednik Vučić na mreži Iks.

Autor: Jovana Nerić

