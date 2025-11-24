Dolovac ostaje bez ovlašćenja: Izmenama Zakona o javnom tužilaštvu vraća se institut upućivanja u punom kapacitetu, odluku donosi VST

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu predviđeno je vraćanje instituta upućivanja javnih tužilaca iz nižih u viša javna tužilaštva, a revidirane su i odredbe u vezi sa izjavljivanjem prigovora, kao i nekoliko drugih odredbi važećeg zakona, saznaje....

Predviđenim izmenama Vrhovnom javnom tužiocu se oduzima disckreciono pravo odlučivanja o upućivanju, tako što će odluku o tome ubuduće donositi Visoki savet tužilaštva.

Odredbe o upućivanju javnih tužilaca iz osnovnih u viša javna tužilaštva na period od tri godine ukinute su zakonskim izmenama iz 2023. godine, što je izazvalo dosta problema u radu i funkcionisanju javnotužilačke organizacije, usled nekontinuiranog izbora javnih tužilaca od strane Visokog saveta tužilaštva u protekle dve godine.

U tom smislu Nacrt, u koji je naša redakcija imala uvid, propisuje da javni tužilac može iz opravdanih razloga i uz svoju pisanu saglasnost biti privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo istog, neposredno višeg ili neposredno nižeg stepena najduže na tri godine, kao i da može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo.

Takođe, javni tužilac višeg ili apelacionog javnog tužilaštva može, uz svoju pismenu saglasnost, biti privremeno upućen u javno tužilaštvo posebne nadležnosti na tri godine i može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo.

Javni tužilac koji se upućuje u neposredno više javno tužilaštvo ili u tužilaštvo posebne nadležnosti mora ispunjavati zakonom predviđene uslove za izbor u javno tužilaštvo u koje se upućuje, predviđa Nacrt.

Dalje propisuje da rešenje o upućivanju donosi Visoki savet tužilaštva, a ne Vrhovni javni tužilac kako je to sada slučaj.

Odluku će Savet donositi uz prethodno pribavljeno mišljenje glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva u koje se upućivanje vrši.

Rešenje Saveta mora da bude obrazloženo, navodi se u Nacrtu.

Kada su u pitanju prigovor protiv obaveznog uputstva za rad i postupanje u pojedinom predmetu, prigovor protiv rešenja o supstituciji i prigovor protiv rešenja o devoluciji ostaje zakonsko rešenje da o njemu odlučuje komisija Visokog saveta tužilaštva, s tim što se predloženim izmenama propisuje da nju čini "sedam članova uz uvažavanje zastupljenosti tužilaštva“.

Nacrt je predvideo i izmene odredbi koje se odnose na prigovor javnog tužioca protiv odluke o godišnjem rasporedu poslova u javnom tužilaštvu ili odluke o njegovoj izmeni, tako što se ovaj prigovor više ne bi podnosio Visokom savetu tužilaštva već neposredno višem glavnom javnom tužiocu, koji će biti dužan da donese odluku o prigovoru u roku od 30 dana od dana dostavljanja prigovora.

Ukoliko on to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je prigovor odbijen, navodi se u Nacrtu.

Takođe se propisuje da o prigovoru protiv odluke koju je doneo Vrhovni javni tužilac odlučuje kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva.

Nacrt predviđa i da ukoliko Vrhovnom javnom tužiocu prestane ta funkcija, Visoki savet tužilaštva postavlja vršioca funkcije Vrhovnog javnog tužioca, dok Vrhovni javni tužilac ne stupi na javnotužilačku funkciju, a najduže na jednu godinu, te propisuje da isto lice ne može biti ponovo postavljeno za vršioca funkcije Vrhovnog javnog tužioca.

Ako glavnom javnom tužiocu prestane ta javnotužilačka funkcija, VST postavlja vršioca funkcije glavnog javnog tužioca, dok glavni javni tužilac ne stupi na javnotužilačku funkciju, a najduže na tri godine, navodi se u Nacrtu i dodaje da isti tužilac može biti ponovo postavljen za vršioca funkcije glavnog javnog tužioca.

"Za vreme vršenja funkcije Vrhovnog javnog tužioca i glavnog javnog tužioca, javni tužilac je izjednačen u pravima i obavezama sa Vrhovnim javnim tužiocem, odnosno glavnim javnim tužiocem“, precizira se u Nacrtu.

Izmenama iz Nacrta daje se mogućnost da glavni javni tužilac bude ponovo biran na mandat od šest godina.

Kada je u pitanju rad kolegijuma javnog tužilaštva, Nacrtom predviđa ukidanje dve odredbe kojima je sada propisano da Kolegijum daje mišljenje o predlogu izveštaja o radu javnog tužilaštva za prethodnu godinu, kao i mišljenje o predlogu plana i programa rada javnog tužilaštva za narednu godinu.

Nacrtom izmena Zakona o sudijama predviđena je samo jedna promena i tiče se vraćanja mogućnosti da predsednik suda može da bude biran na još jedan mandat od pet godina.

Autor: Pink.rs