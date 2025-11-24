Švajcarski parlamentarci u poseti Narodnoj skupštini Republike Srbije

Potpredsednica Narodne skupštine i predsednica Odbora za spoljne poslove Marina Raguš razgovarala je u Narodnoj skupštini sa poslanicima Nacionalnog saveta Parlamenta Švajcarske Konfederacije Andreasom Glarnerom i Kristianom Imarkom, koji je i predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom u Parlamentu Švajcarske. Sastanku su prisustvovali i nj.e. En Lugon-Mulen, ambasadorka Švajcarske u Srbiji, kao i nj.e. dr Ivan Trifunović, ambasador Srbije u Švajcarskoj.

Marina Raguš je ukazala na dobre i dugotrajne odnose Srbije i Švajcarske, ističući da se naredne godine obeležava 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje.

Govoreći o privrednoj saradnji, Raguš je naglasila da u Srbiji posluje 549 švajcarskih kompanija, koje zapošljavaju više od 12.000 građana Srbije. Istakla je da Srbija beleži snažan razvoj IT sektora, kao i infrastrukture u oblasti inovacija - naučno-tehnoloških parkova i data centara - te da upravo u ovim oblastima postoji značajan potencijal za produbljivanje saradnje sa Švajcarskom, uključujući i sektor obrazovanja.

U razgovoru sa švajcarskim parlamentarcima, potpredsednica Narodne skupštine ocenila je da postoji veliki prostor za intenziviranje međuparlamentarne saradnje, kako na bilateralnom nivou - jačim povezivanjem radnih tela i poslaničkih grupa prijateljstva - tako i na multilateralnom nivou, u okviru međunarodnih parlamentarnih organizacija i foruma.

Švajcarski parlamentarci Glarner i Imark saglasili su se da postoji potencijal za jačanje odnosa između Srbije i Švajcarske u brojnim oblastima, posebno u privredi, i naglasili da parlamentarna saradnja može imati važnu ulogu u podsticanju novih inicijativa. Takođe su se saglasili da regionalna inicijativa „Otvoreni Balkan“ predstavlja dobru priliku za produbljivanje ekonomskih odnosa Švajcarske sa čitavim regionom Zapadnog Balkana.

Na sastanku je istaknut i značaj predstojećeg predsedavanja Švajcarske OEBS-om. Marina Raguš je upoznala sagovornike sa teškim položajem srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ukazujući da su im uskraćena osnovna ljudska i građanska prava. Ona je podvukla da su snage KFOR-a garant bezbednosti i sigurnosti Srba na KiM, kao i da Zajednica srpskih opština, jedina obaveza Prištine iz Briselskog sporazuma, ni posle više od jedne decenije nije formirana. Navela je da to ozbiljno koči dalji dijalog Beograda i Prištine i istakla da bi podrška Švajcarske, upravo u kontekstu njenog predsedavanja OEBS-om, bila od izuzetnog značaja.

