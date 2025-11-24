AKTUELNO

Politika

DAČIĆ SA GENERALNIM DIREKTOROM NACIONALNE BEZBEDNOSTI KRALJEVINE MAROKO: Razgovarali smo o dosadašnjoj saradnji dve policije, kao i mogućnostima da se ona unapredi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Marakešu sa generalnim direktorom Nacionalne bezbednosti Kraljevine Maroko Abdelatifijem Hamučijem.

- Veoma dobar sastanak danas u Marakešu sa generalnim direktorom Nacionalne bezbednosti Kraljevine Maroko Abdelatifijem Hamučijem, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola- piše u objavi Ivice Dačića.

- Poželeo sam generalnom direktoru Hamučiju, kao domaćinu Generalne skupštine Interpola, puno uspeha i zahvalio mu na dosadašnjoj podršci Kraljevine Maroko po pitanju sprečavanja prijema PIS u Prištini u članstvo Interpola- napisao je ministar.

- Na sastanku smo razgovarali o dosadašnjoj saradnji dve policije, kao i mogućnostima da se ona unapredi u narednom periodu, posebno u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma-piše u objavi.

- Istakao sam da policija Maroka u srpskoj policiji ima pouzdanog partnera i pozvao Hamučija da poseti Republiku Srbiju- piše u objavi Ivice Dačića.

Autor: Jovana Nerić

#Bezbednost

#Ivica Dačić

#Maroko

#Policija

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić sa zamenikom gradonačelnika i generalnim direktorom Policijskog biroa Šendžena (FOTO)

Politika

Dačić sa zamenikom guvernera i direktorom javne bezbednosti provincije Guangdong

Politika

Dačić se sastao sa ambasadorom Holandije: Razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa i borbi protiv kriminala (FOTO)

Politika

DAČIĆ SE SASTAO SA NENSI FEZER: Razgovarali o daljoj saradnji dveju država u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, iregularnih migracija, ka

Politika

DAČIĆ NAKON SUSRETA SA POPŠOJEM: Čast mi je što smo razgovarali o unapređenju bilateralnih odnosa naše dve zemlje!

Politika

Dačić sa ministrom unutrašnjih poslova Egipta o daljem unapređenju bilateralnih odnosa