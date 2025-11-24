DAČIĆ SA GENERALNIM DIREKTOROM NACIONALNE BEZBEDNOSTI KRALJEVINE MAROKO: Razgovarali smo o dosadašnjoj saradnji dve policije, kao i mogućnostima da se ona unapredi (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Marakešu sa generalnim direktorom Nacionalne bezbednosti Kraljevine Maroko Abdelatifijem Hamučijem.

- Veoma dobar sastanak danas u Marakešu sa generalnim direktorom Nacionalne bezbednosti Kraljevine Maroko Abdelatifijem Hamučijem, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola- piše u objavi Ivice Dačića.

- Poželeo sam generalnom direktoru Hamučiju, kao domaćinu Generalne skupštine Interpola, puno uspeha i zahvalio mu na dosadašnjoj podršci Kraljevine Maroko po pitanju sprečavanja prijema PIS u Prištini u članstvo Interpola- napisao je ministar.

- Na sastanku smo razgovarali o dosadašnjoj saradnji dve policije, kao i mogućnostima da se ona unapredi u narednom periodu, posebno u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma-piše u objavi.

- Istakao sam da policija Maroka u srpskoj policiji ima pouzdanog partnera i pozvao Hamučija da poseti Republiku Srbiju- piše u objavi Ivice Dačića.



Autor: Jovana Nerić