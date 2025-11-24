AKTUELNO

Politika

TOTALNI RAT! Bakić udario na Đilasa 'Vrlo rđav čovek u politici koji ruši opozicione redove' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Jovo Bakić, ideolog blokadera, obrušio se na Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde.

Naime, Bakić optužuje Đilasa da je lažna opozicija.

- Problem kod nas je što postoji režimska opozicija. Opozicija koja glumi ulogu opozicije - kaže Bakić, ne pominjući Đilasa po imenu.

Međutim, iz daljeg konteksta jasno je da misli baš na njega.

- Ja sam sa jednim od njih polemisao na stranicama Danasa. Danas taj čovek vodi postupak protiv Cvijetina Milivojevića. Imate to vrlo rđavog čoveka, vrlo rđavog čoveka u politici koji ruši opozicione redove. Dakle, nekad kad mi odgovara bojkotujem izbore. Kad mi ne odgovara, učestvujem na izborima. Bitno je da moja odluka svakako doprinese neuspehu opozicije - kaže Bakić.

Autor: Pink.rs

#Dragan Đilas

#Politika

#Rat

#jovo bakić

#lažna opozicija

POVEZANE VESTI

Politika

Ideolog blokadera Jovo Bakić priželjkuje smrt Aleksandra Vučića na Vidovdan! (VIDEO)

Politika

Totalni rat u opoziciji! Marinika poručila Lazoviću: Ti si jedan obični hvalisavac bez ikakvih rezultata (FOTO)

Politika

MINISTARKA DUBRAVKA ĐEDOVIĆ ODGOVORILA DRAGANU ĐILASU Zakon o rudarstvu je promenjen dok je on bio na vlasti, ali na štetu države!

Politika

PUPS povodom napada Dragana Đilasa na mlade aktiviste SNS-a koji su lepili plakate: Pesnice nikada neće pobediti argumente

Politika

DA LI JE VIŠE LJUBOMORAN ŠTO KONFERENCIJU U MINHENU VIDI SAMO NA TV ILI... Orlić odgovorio Đilasu: Glasovi naroda su najbolji pokazatelj

Politika

'Nećemo dobiti bitku protiv režima bez sile, narod mora da bude spreman!' JOVO BAKIĆ OTVORENO POZIVA NA NASILJE (FOTO)