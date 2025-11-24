TOTALNI RAT! Bakić udario na Đilasa 'Vrlo rđav čovek u politici koji ruši opozicione redove' (VIDEO)

Jovo Bakić, ideolog blokadera, obrušio se na Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde.

Naime, Bakić optužuje Đilasa da je lažna opozicija.

- Problem kod nas je što postoji režimska opozicija. Opozicija koja glumi ulogu opozicije - kaže Bakić, ne pominjući Đilasa po imenu.

Međutim, iz daljeg konteksta jasno je da misli baš na njega.

- Ja sam sa jednim od njih polemisao na stranicama Danasa. Danas taj čovek vodi postupak protiv Cvijetina Milivojevića. Imate to vrlo rđavog čoveka, vrlo rđavog čoveka u politici koji ruši opozicione redove. Dakle, nekad kad mi odgovara bojkotujem izbore. Kad mi ne odgovara, učestvujem na izborima. Bitno je da moja odluka svakako doprinese neuspehu opozicije - kaže Bakić.

Ðilas ne da Jovi Bakiću da jaše Vučića, a Cvijetinu Ðilas ne da da bude na studenstkoj listi i skine Vučića sa vlasti. 🤣

Mali veseljaci iz kruga dvojke, kenjaju već 35 godina i kenjanje je jedini rezultat njihovog tridesetpetogodišnjeg rada. pic.twitter.com/8KHXWjqJER — Consigliere® (@spec_savetnik) 24. новембар 2025.

Autor: Pink.rs