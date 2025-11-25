MRDIĆ: NEĆE DOLOVAC DA ODLUČUJE KOJE ĆE ZAKONE DA USVAJAJU POSLANICI!

Ako javnost nije znala kako izgleda uzurpacija vlasti i puzajući državni udar mogla je da nauči iz jučerašnjeg saopštenja ”kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva”, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Saopštenje koje je potpisao ”kolegujum” pripremili su Zagorka Dolovac, vrhovni javni tužilac, Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva, Predrag Ćetković, član Visokog saveta tužilaštva, Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal i Tatjana Lagumdžija, glavni tužilac Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu. To je kriminalno - interesna grupa koja je uzurpirala srpsko tužilaštvo i koja to radi u ime stranih interesa kao i onih koji bi kroz ”obojenu revoluciju” da sruše predsednika Aleksandra Vučića i legalnu izabranu Vladu - navodi Mrdić i dodaje:

Zagorka Dolovac juče je poručila svim, od naroda izabranim, narodnim poslanicima da nemaju pravo da donose zakone u interesu građana jer ona i njenu strani mentori to ne dozvoljavaju. Ona smatra da je iznad zakona, da ne mora da poštuje odluke Narodne skupštine i da račun za svoj rad i platu, koja iznosi preko sedam hiljada evra mesečno, ne treba da polaže račune svom narodu.

Kako navodi, materija koju reguliše set pravosudnih zakona koje ću da predlažem spada u nadležnost Narodne skupštine i nikako ne zadire, niti na bilo koji način menja Ustav Srbije pa i ustavom proklamovanu samostalnost javnog tužilaštva.

- Da to objasnim gospođi Dolovac na način koji svaki građanin razume - organizacija javnog tužilaštva utvrđena je zakonom koji je usvojila Narodna skupština koja ima pravo u ime građana, koje predstavlja, da tu organizaciju i promeni - izjavio je Mrdić i dodao:

Pošto se Dolovac u svom nečuvenom saopštenju poziva na strance, kojima se poslednjih nedelja neumereno žalila i opanjkavala svoju državu, želim da joj kažem da je mogućnost koju sada ima, po sadašnjem zakonu, da samostalno upućuje javne tužioce u druga tužilaštva pravo kome se protivila Venecijanska komisija. Ista komisija je bila protiv da Vrhovni javni tužilac bude član Visokog saveta tužilaštva ali je gospođa Dolovac uspela i to da dobije za sebe iako je to u suprotnosti sa međunarodnim standardima. Toliko o tome koliko Zagorku Dolovac interesuju međunarodni standardi u borbi protiv kriminala.

- Na kraju, vreme je da Zagorka Dolovac shvati da ne može da naređuje narodnim poslanicima i da odlučuje kakve ćemo zakone da usvajamo. Narodni poslanici za svoj odgovaraju samo narodu. Kome odgovara Zagorka Dolovac od stranih centara moći tek ćemo da utvrdimo. Zagorka Dolovac treba da zna da vreme odgovornosti za sve dolazi a ona će morati da odgovara za svoju ulogu u obojenoj revoluciji i za sve što je uradila da bi počeli nemiri u Srbiji. Od te odgovornosti Dolovac neće moći da se sakrije kao što je to radila posle 2004. godine kada je izbačena iz tužilaštva - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs