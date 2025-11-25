AKTUELNO

Politika

Srbija i FRONTEX potpisali Memorandum o mehanizmima za pritužbe u okviru zajedničkih akcija

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: Ministarstvo spoljnih poslova ||

Memorandum o razumevanju izmedju Ministarstva unutrasnjih poslova Republike Srbije i agencije Evropske unije za granicnu i obalsku stražu (FRONTEX) o mehanizmima za pritužbe u vezi sa akcijama koje sprovodi Agencija potpisan je u Varšavi.

Memorandum su potpisali izvrsni direktor FRONTEX-a Hans Lejitens i drzavni sekretar u MUP Srbije Vladan Zagradjanin.

Foto: Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

Tom prilikom, Zagradjanin je istakao da Srbija veoma ceni saradnju sa agencijom Evropske unije za graničnu i obalsku stražu i da Srbija, kao i uvek, ostaje privržena principima poštovanja ljudskih prava.

Foto: Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

Autor: D.Bošković

#Srbija

#frontex

#mehanizmi

#memorandum

POVEZANE VESTI

Politika

Brnabić: Srbija i UAE potpisali Memorandum u oblasti veštačke inteligencije!

Društvo

SRBIJA I JAPAN JAČAJU SARADNJU U OBLASTI TURIZMA: Potpisan memorandum o razumevanju u Tokiju!

Extra

Etnografski muzej potpisao Memorandum o razumevanju sa Vrhovnim savetom za antikvitete Egipta

Politika

Vučević: Prijateljski odnosi Srbije i Egipta dobra osnova za unapređenje saradnje

Društvo

SRBIJA I ALBANIJA POTPISALE MEMORANDUM O RAZUMEVANJU I SARADNJI U OBLASTI TURIZMA: Labović i Cela parafirale značajan dokument na trećoj 'Vinskoj vizi

Svet

Potonuo brod kod poznatog grčkog ostrva: Pokrenuta istraga