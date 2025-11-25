AKTUELNO

Politika

Hrkin telohranitelj na jutarnjem razgibavanju: Pogledajte šta sve ovaj 'nindža' zna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Na mrežama se pojavio urnebesan snimak sa pešačkog prelaza kod Skupštine, na kom možete videti telohranitelja Dijane Hrke.

Naime, na pešačkom prelazu kod Skupštine, uz šatore koje su postavili blokaderi okupljeni oko Dijane Hrke, njen telohranitelj rešio je da priredi pravi jutarnji performans.

Kako se može videti, on je nasred pešačkog prelaza rešio da uđe u fajt, ali sa vazduhom!

Odjednom je počeo da maše rukama i nogama, udara vazduh, savija se, isteže, kao da je na audiciji za film o nindžama.

Neko bi pomislio da je u pitanju veštačka inteligencija, ali sve ovo su mogli videti i prolaznici na licu mesta.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Telohranitelj

#blokaderi

#dijana hrka

