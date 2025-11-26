Đurić sa Sijartom u Beogradu pre sastanka Centralno-evropske inicijative

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Palati "Srbija" sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, koji u Beogradu boravi povodom sastanka ministara spoljnih poslova Centralno-evropske inicijative (CEI).

Nakon bilateralnog sastanka, dva ministra će se obratiti medijima.

Sastankom ministara spoljnih poslova CEI, koji će početi u 10 časova, predsedavaće šef srpske diplomatije Marko Đurić.

Na sastanku će učestvovati svih 16 država članica CEI, a tokom njega će se, kako je ranije najavljeno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, sumirati rezultati jednogodišnjeg predsedavanja Srbije toj inicijativi.

Takođe, na današnjem sastanku će biti predato predsedavanje Rumuniji, a biće postavljeni i novi prioriteti za naredni ciklus saradnje u okviru CEI.

Srbija je preuzela godišnje predsedavanje CEI 1. januara 2025. godine i u proteklom periodu usmerila aktivnosti na četiri ključna prioriteta: podršku procesu evropskih integracija, razvoj veštačke inteligencije, jačanje regionalne infrastrukturne povezanosti i pitanja radnih migracija.

CEI, najstarija regionalna inicijativa na prostoru Centralne i Jugoistočne Evrope, osnovana 1989. godine od strane Italije, Austrije, tadašnje SFRJ i Mađarske, danas okuplja zemlje Evropske unije, Zapadnog Balkana i šireg susedstva, spajajući ih kroz saradnju u ekonomiji, politici, kulturi i omladinskim programima.

Kako se navodi, rad organizacije u narednom periodu usmerava Akcioni plan 2024–2026, a na prethodnom sastanku ministara spoljnih poslova u Tirani potvrđene su i mere za dalje jačanje CEI.

Poseban akcenat ove inicijative ostaje na saradnji sa Evropskom unijom i podršci evropskim integracijama, dok regionalna "projektno orijentisana" saradnja predstavlja temelj njenog funkcionisanja.

