MINISTARKA MESAROVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDILA NASILJE ISPRED NARODNE SKUPŠTINE: Hoće ponovo da pokušaju da zapale Parlament, da tuku poslanice i spreče da se odlučuje o najvažnijim temama za naše građane

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila nasilje opozicionih političara ispred Narodne skupštine.

- Najoštrije osuđujem nasilje opozicionih političara ispred Narodne skupštine, koji ponovo pokušavaju da isceniraju haos u državi. Đilas, Marinika, Novaković, Aleksić, Ćuta… nisu ništa drugo nego propali političari bez plana i programa sa jedinom idejom da sruše, spale, unište institucije i izazovu građanski rat. Do sada su im propali svi pokušaji nasilne promene vlasti u Srbiji, pa zato svakim danom nastavljaju sa pokušajima izazivanja novih tenzija i širenjem sukoba. Naravno da mogu da uđu u Narodnu skupštinu na zasedanje! Ali oni to ne žele- napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Ona je navela i da njih ne zanima Zakon o budžetu koji je na dnevnom redu Skupštine.

- Ne zanima njih budžet za 2026. godinu koji podržava dalji rast životnog standarda i investicija u Srbiji, predviđa veće plate i penzije, nove stanove za mlade po povoljnim kreditima,... Neće oni normalan život u Srbiji! Oni očigledno hoće ponovo da pokušaju da zapale Parlament, da tuku poslanice i spreče da se odlučuje o najvažnijim temama za naše građane, hoće da blokiraju veće plate i penzije građana Srbije! Neće im proći! Nećemo dozvoliti da Srbiju vrate u period beznađa i nemaštine, u vreme zatvaranja fabrika i otpuštanja pola miliona ljudi! To je slika i prilika njihove politike - Dragana Đilasa mahera za krađu narodnih para, i njegove ekipe! Tražim hitnu reakciju nadležnih državnih organa, i da se konačno stane na put ovakvom nasilju- naglasila je Mesarović.

Autor: Pink.rs