'POZIVAM AMERIKANCE DA DONESU POZITIVNU ODLUKU' VUČIĆ NA VELIKOM SKUPU U MIONICI: Pred nama nije lak put, ali verujem da možemo da izaberemo najbolji za Srbiju! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima sa velikog narodnog skupa u Mionici. Mnogo građana tog mesta okupilo mnogo ranije kako bi pozdravili predsednika.

Vučić se najpre zahvalio na veličanstvenom dočeku. Dodaje da stanje u svetu neće biti bolje, već će biti još više sukoba i netrpeljivosti, problema i muka, ističe da je važno da Srbi po prvi put u istoriji na pametan način donesu odluke.

Predsednik se zahvalio i veteranima i svim prisutnima.

- Kada govorite o kraju Živojina Mišića, morate da govorite o politici sa posebnim pijetetom. Vi dobro razumete šta je politika Srbije i sa čime se suočavamo. Situacija u svetu neće biti bolja, zato je važno da mi Srbi prvi put u istoriji donesemo pametne odluke - da vodimo računa o deci, budućnosti, pokolenjima. Pred nama nije lak put, ali verujem da možemo da izaberemo najbolji put za Srbiju. U ovakvim vremenima moramo filigrantski da vučemo poteze - rekao je Vučić.

Kako kaže, nije pitanje 8 kilometara puta, nije pitanje vrtića, nije pitanje da li ćemo da rešimo vodosnabdevanje... Ističe, to ćemo da uradimo.

- Pitanje je nešto drugo. Ključno pitanje je hoćemo li uspemo da sačuvamo Srbiju, da sačuvamo Mionicu. Ljudi misle da, kada je dobro vreme, da je to normalno. Ništa se ne podrazumeva. Uvek je sve pitanje rukovodstva i izbora ljudi - rekao je Vučić i dodaje:

- Verovali smo 2002. da će biti bolje, ali su usledile otimačine i pljačke, a za to niko nije mario, jer je njima bilo važno da žive što bolje.Da li je danas idealno? Naravno da nije. Postoji li porodica koja nema problema? Ne postoji. Postoji li neko da ne greši? Ne postoji. I mi grešimo, ali smo uvek radili najbolje za narod. I kada smo grešili, ispravljali smo greške i radili ono što je najbolje za narod.Kažu, glasaj protiv Vučića, a ne mogu da naprave puteve, vrtić 'Neven', vodosnabdevanje - istakao je predsednik.

- I ja sam mislio poslednji put da Zvezda može da pobedi Real, ali uvek pobedi bolji, a ne onaj ko misli da je na redu. U kraju Živojina Mišića ne možete da budete protiv Srbije - rekao je Vučić.

- Naš odgovor je da mi znamo da ste loši za Srbiju i da vas narod neće, ali mi ćemo da vam pružimo ruke i da vas čuvamo, jer ste naša sestre i braća, ma koliko zabludeli bili - rekao je predsednik.

Kako kaže, javni dug smo smanjili, dva puta je manji od nemačkog, tri puta od francuskog i italijanskog... Dodaje da gotovo 14 godina imamo stabilan kurs dinara i upitao je kada smo to imali?

- Nikada. Samo nam je teško da to priznamo - rekao je Vučić.

Vučić je najavio da će do 5. januara svi penzioneri dobiti uvećane penzije za 12,2 odsto.

Kako kaže, da vidite da nam Srbija ide napred, i dodaje da će videti da se povećaju i plate.

- Kažu, dosta je na vlasti. Meni vlast nije služila ni za 600 miliona niti 600 hiljada, već mi je služila da se svakog dana borim za vas i da svakog dana radim za našu zemlju. I za tih 14 godina, uz krize migracija, javnog duga, korone, poplava, i svih mogućih čuda, nema šta me nije zadesilo na ovom mestu. Sada je došlo najteže vreme. Vidim da su se iznanedili kako je juče Vučić smeo da kaže i jednima i drugima i trećima kada je pritisnut sa svih strana. Ma ne radim ni sa kim. Radim samo vas ljudi i za svoju Srbiju. To oni nikad neće razumeti - rekao je Vučić i dodao:

- Danas je, dragi prijatelji, 48. dan, gotovo 50 dana kako nama kap nafte nije ušla preko nafotovoda iz Hrvatske. Hrvati su kao naši prijatelji prvog dana sankcija isključili dotok nafte. Postoji li ijedna pumpa u Srbiji koja nije imala gorivo? Neko je domaćinski vodio računa i o hrani i o lekovima i o nafti.

- Evo još 50 dana ima dajemo. Razmislite koliko bi zemalja u svetu moglo da izdrži 100 dana bez nafte. A pokazali smo i svoj obraz. Nismo paničili niti vikali, nismo se plašili niti tražili krivca u drugima. Rekli smo da ćemo biti fer do kraja - rekao je Vučić.

Kako kaže, još ne zna kakva će biti odluka.

- Još jednom pozivam Amerikance da donesu pozitivnu odluku. Ali ćemo pokazati da je moral za nas najvažniji. Srbin pokazuje moral i kada je teško - rekao je Vučić i dodao:

- Ja sam juče molio Amerikance, posle razmišljam šta smo mi to zgrešili pa da molimo. Večeras kažem, zahtevam da nam odobrite tu licencu. Vi presudite kako hoćete, a Srbija i Mionica će nastaviti da žive jer smo bili mudri i pametni.

Osvrnuo se i na napad blokadera poslanika ispred Skupštine.

- Imaju neku posebnu patološku mržnju prema ženama i gde god vide žene, oni ih tuku. A ja prezirem takve muškarce. Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju - rekao je Vučić.

- Molim vas da u nedelju izađete na izbore, da im pokažemo da, uprkos godinu dana pokušavanja, Srbiju ne mogu da sruše i da je Srbija važnija i jača od svih - rekao je Vučić.

Janković: Nikad više ljudi

Boban Janković je prvi na listi "Aleksandar Vučić - najbolje za Mionicu".

"Kad bih se vratio na 2014, bilo nam je teško, građani bez posla, puteva... Počelo smo da radimo, nije moglo preko noći, bilo je nerviranja, svađa i teških odluka. Podigli smo Mionicu. Danas naša opština nema dugove, stoji rame uz rame sa najuspešnijim opštinama. Mionica je mesto budućnosti. Daćemo sve od sebe da tako i bude. Izbori nisu šala. Mioničani znaju ko sa čime izlazi pred narod".

"Mionica nikada nije imala više ljudi na skupu".

"Kad bih se vratio na 2014, bilo nam je teško, građani bez posla, puteva... Počelo smo da radimo, nije moglo preko noći, bilo je nerviranja, svađa i teških odluka. Podigli smo Mionicu".

Himna

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Himnu Srbije "Bože pravde" otpevala je Ljubica Vraneš.

Stigao i Vučević

Stigli su i predsednik SNS Miloš Vučević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, poslanik i jedini kandidat za predsednika OKS Dejan Tomašević...

Ori se 'Aco, Srbine'!

Puna hala očekuje Vučića, ori se "Aco, Srbine"...

Podsetimo, Vučić je juče govorio na mitingu u Negotinu i poručio da Srbiju voli više od svega i da mu je jedino ona važna.

- Ja hoću zajedno sa vama da nastavimo da gradimo Srbiju, da se borimo za našu zemlju, da se borimo za svakog našeg čoveka, da pokažemo pažnju prema svakom našem čoveku i to hoću da radimo zajedno. Nikad nije lako čuvati nezavisnost Srbije i boriti se za svoju zemlju, a ne podilaziti drugima i ne raditi za tuđe interese, već raditi za interese svog naroda. Srbiju volim više od svega i jedino mi je Srbija važna. A ovi drugi, poštovanje svima, ali ne vredi, u mom srcu ima mesta samo za Srbiju - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- I da vam kažem veliko, veliko hvala od srca za sve, a ja ću da se borim za vas, da se borim za Krajinu, da se borim za Negotin. Hvala vam najlepše, do pobede i to ubedljive pobede u nedelju. Živeo Negotin, živela Urovica, živela Srbija.

Autor: A.A.