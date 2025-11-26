AKTUELNO

KAKO U KRAJU ŽIVOJINA MIŠIĆA DA TRAŽITE POBEDU PROTIV SRBIJE? Moćna poruka predsednika Vučića: Uvek pobedi bolji,a ne onaj koji misli da je na redu

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: SNS ||

Predsedni Srbije Aleksandar Vučić istakao je na skupu u Mionici da na kraju uvek pobedi bolji, a ne onaj koji misli da je na redu.

Ističe da se njegovi protivnici ne raduju uspehu Srbije, već nesreći.

- Kad su Amerikanci uveli sankcije, radovali su se da će biti sankcije. Ko su to ljudi? Kakvi su to ljudi? Mi se radujemo uspehu Srbije. Mi se sekiramo kada izgubimo neku utakmicu, a da ne kažem za veće i velike stvar. Naravno da se sekirate kada volite Srbiju. Oni se raduju svemu što je loše i hoće da uzmu glasove u srcu Šumadije! Pa, kako u kraju Živojina Mišića tražite pobedu protiv Srbije? I ja sam mislio poslednji put da Zvezda može da pobedi Real, ali uvek pobedi bolji, a ne onaj ko misli da je na redu - rekao je Vučić.

Kaže da su blokaderi sebi dali za pravo da sve blokiraju.

- Oni tvrde da imaju pravo da se okupe na hiljadu mesta, a drugi ni na jednom. To odsustvo razumevanja da postoje ljudi koji drugačije misle je veoma opasno u našoj zemlji. I danas su pokazali svoju nasilnu prirodu, rušili šatore, a neke druge nisu hteli da ruše. Jedni im smetaju, drugi im ne smetaju - kazao je on.

Ističe da odgovor blokaderima mora biti pametan.

- Taj odgovor je da znamo da su loši za Srbiju, zato ih narod neće, ali ćemo mi da im pružamo obe ruke, čuvamo leđa kada zatreba, da brinemo od njima jer su naši sestre i braća. Mi nećemo njih da napadamo, mi nećemo da se borimo protiv njih, već da ih pozivamo da se zajedno sa nama bore za Srbiju - rekao je Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Izbori

#Mionica

