BUREK ILI PITA SA SIROM?! Predsednik Vučić objavio hit snimak sa Viktorom Orbanom (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je hit video snimak iz pekare koju je posetio sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

- "I am always sa sirom!" - koji burek više voli Viktor Orban - piše u opisu hit snimka.

Prethodno je predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću i predsedniku Vlade Mađarske Viktoru Orbanu dodeljena je nagrada Fondacije "Ištvan Pastor".

Oni su se nakon svečanosti obratili javnosti i istakli značaj međusobne podrške, ali i otkrili da će razgovor završiti uz porciju bureka, što se kako možemo videti i ostavrilo.

Autor: Iva Besarabić