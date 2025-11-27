AKTUELNO

BUREK ILI PITA SA SIROM?! Predsednik Vučić objavio hit snimak sa Viktorom Orbanom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je hit video snimak iz pekare koju je posetio sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

- "I am always sa sirom!" - koji burek više voli Viktor Orban - piše u opisu hit snimka.

Prethodno je predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću i predsedniku Vlade Mađarske Viktoru Orbanu dodeljena je nagrada Fondacije "Ištvan Pastor".

Oni su se nakon svečanosti obratili javnosti i istakli značaj međusobne podrške, ali i otkrili da će razgovor završiti uz porciju bureka, što se kako možemo videti i ostavrilo.

Autor: Iva Besarabić

