DAČIĆ DOČEKAO PREDSEDNIKA DR KONGO: Uveren sam da će ova poseta dati novi zamah u unapređenju tradicionalno prijateljskih odnosa naših zemalja (FOTO)

Predsednik Demokratske Republike Kongo Feliks Antoan Čisekedi Čilombo doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekao ga je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i poželeo mu dobrodošlicu.

- Čast mi je što sam imao priliku da na aerodromu “Nikola Tesla” dočekam predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, kojem sam poželeo dobrodošlicu u Beograd. Uveren sam da će ova poseta dati novi zamah u unapređenju tradicionalno prijateljskih odnosa naših zemalja - napisao je Dačić na Instagramu.

Kako smo ranije pisali, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće u petak, 28. novembra predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji od danas do 29. novembra.

Ceremonija svečanog dočeka ispred "Palate Srbija" počeće u 10.30 časova, a uslediće tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i predsednika Konga.

Potom će biti održan plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Konga, predvođenih predsednicima Aleksandrom Vučićem i Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom.

Biće održana i ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsednika, nakon čega će se predsednici Srbije i Konga obratiti medijima.

