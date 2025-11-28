AKTUELNO

VUČIĆ ČESTITAO NACIONALNI DAN UAE 'Naše veze predstavljaju most stabilnosti i razvoja' (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu povodom obeležavanja Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Vučić se tim povodom oglasio na svom Instagram nalogu.

- Uputio sam šeiku Muhamedu bin Zajedu i narodu Ujedinjenih Arapskih Emirata najsrdačnije čestitke povodom obeležavanja Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Srbija i UAE dele iskreno i trajno prijateljstvo, zasnovano na uzajamnom poverenju, poštovanju i viziji uspešne i prosperitetne budućnosti naših naroda. Zahvalan sam predsedniku Bin Zajedu na ličnom prijateljstvu i posvećenosti jačanju odnosa koji su za Srbiju od izuzetnog značaja.

- Srbija će nastaviti da gradi partnerstvo sa UAE, uverena da naše veze predstavljaju most stabilnosti i razvoja.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Nacionalni dan UAE

#čestitka

