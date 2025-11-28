DAČIĆ: Tužilaštvo potvrdilo da nije bilo nezakonitog postupanja policije u slučaju smrti mladića iz Kraljeva, tražim javno izvinjenje svih koji su bez dokaza optuživali policiju

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oštro je zatražio odgovornost i javno izvinjenje svih koji su bez ikakvih dokaza optuživali policiju za smrt mladića iz Kraljeva, nakon što je tužilaštvo utvrdilo da nije bilo nezakonitog postupanja.

„Današnje saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, koje jasno i nedvosmisleno potvrđuje da nema nikakvog nezakonitog postupanja policije, predstavlja važan i neophodan odgovor na brojne napade, neistine i uvrede koje su poslednjih dana iznošene na račun policijskih službenika.

Nedopustivo je da se bez ijednog dokaza, na osnovu glasina i zlonamernih tumačenja, optužuju ljudi koji su profesionalno i savesno radili svoj posao. Još je nedopustivije da se takav pritisak stvara u trenutku kada je jedan mladi život ugašen, a institucije sprovode postupke i utvrđuju istinu.

Oni koji su olako osuđivali policiju, koji su širili dezinformacije i pokušali da formiraju lažnu sliku o navodnoj krivici policajaca, sada bi morali da pokažu barem onoliko poštovanja prema istini koliko su imali hrabrosti da iznose neistine. Neka preuzmu odgovornost i javno se izvine policijskim službenicima PU Kraljevo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek je spremno da preuzme odgovornost kada je nešto učinjeno pogrešno, ali isto tako ćemo oštro i nedvosmisleno stati u zaštitu svakog našeg policajca kada je jasno da su napadi na njih bili neosnovani i nepravedni.

Posebno kada je istina utvrđena i vreme je da se to javno prizna“, poručio je Dačić.

Autor: Pink.rs