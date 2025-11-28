VUČIĆ UGOSTIO PREDSEDNIKA KONGA NA VEČERI: Mnogo volimo vašu zemlju, veoma cenimo vas kao hrabrog čoveka (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je sa suprugom Tamarom na večeri predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilombu sa suprugom Deniz Njakeru Čisekedi i delegacijom.

- Dragi naši prijatelji, uvaženi predsedniče Feliks, Vama i Vašoj supruzi želim da se osećate kao kod svoje kuće ovde u Srbiji. Znamo da ne može da se postigne nivo gostoprimsta koji vi priređujete u Kinšasi, ali se trudimo da osetite toplinu našeg naroda. Mnogo volimo vašu zemlju, veoma cenimo vas kao hrabrog čoveka. Želim vam da dolazite češće u Srbiju i to u maju ili junu kada je vreme toplije. Dobro nam došli. Želim vam dobro zdravlje, sve uspehe i pobedu DR Kongo. Živeli! - poručio je Vučić na Instagramu.

Autor: A.A.