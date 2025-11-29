MAKRON ZABRANJUJE MOBILNE I U SREDNJIM ŠKOLAMA: Odluka stupa na snagu naredne školske godine

Predsednik Francuske Emanuel Makron najavio je danas da želi da proširi zabranu korišćenja mobilnih telefona i u srednjim školama.

Zabrana korišćenja mobilnih telefona već je na snazi u osnovnim školama u Francuskoj, prenosi televizija BFM. "Izbacili smo mobilne telefone iz osnovnih škola.

Verovatno ćemo to proširiti i na srednje škole od naredne školske godine", izjavio je Makron. Kako je istakao, to je mesto gde se uči i gde se razmenjuju informacije.

- Suočavamo se sa talasom usamljenosti i problemima mentalnog zdravlja kod naše omladine - rekao je Makron i najavio pokretanje velike kampanje informisanja i prevencije usmerene ka roditeljima.

U Francuskoj je već zabranjena upotreba mobilnih telefona u osnovnim školama, što je bilo predizborno obećanje francuskog predsednika. Zakonom je zabranjena upotreba mobilnih telefona, tableta i drugih elektronskih uređaja povezanih sa internetom. Izuzetak su vanškolske aktivnosti ili upotreba tih uređaja kod učenika sa posebnim potrebama.

Autor: D.Bošković