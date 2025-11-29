'PA KAKO SAD TO PROFESORE?' Pantić Pilja odgovorila Marinkoviću - Je li moguće? Nevolje u raju?

Narodna poslanica Biljana Pantić Pilja odgovorila je putem Instagrama Tanasiju Marinkoviću, nakon njegovog gostovanja na blokaderskoj televizi N1, koji je brutalno isprozivao plenumaše.



"Pa kako sad to profesore?! Je li moguće? Nevolje u raju?

I ponovo dvostruki aršini i licemerstvo. Kad su na vaša vrata pokucali i vas isprozivali, odmah čine krivično delo.

Kada se targetiraju članovi Srpske napredne stranke, kada hoćete da nas kuvate, pržite i dinstate, to je politička sloboda.

Kada nas iz Srpske napredne stranke hoćete da zabranite, spalite, lomite nam prostorije, dolazite na kućnu adresu, onda je to legitimna borba.

Vi ste svi politički diletanti i nasilnici koji ne prezaju od ničega radi dolaska na vlast.



Samo, ima jedan mali problem.

Građani vas neće. Prozreli su vas.

Sad nastavite da se ograđujete jedni od drugih i da potvrđujete ono što znamo od prvog dana.

Cilj vam je sve vreme bio da srušite Aleksandra Vučića i da unizite Srbiju.

Autor: D.Bošković