ORBAN OBAVESTIO VUČIĆA O RAZGOVORU SA PUTINOM: Mađarska će pomoći Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

- Sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom razgovarao sam telefonom, nastavljajuci sadržajan dijalog, vođen prekjuče u Subotici. Kako je i obećao, obavestio me je o svom jučerašnjem sastanku u Moskvi. I, ovom prilikom, naglasio je da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije - naveo je Vučić i dodao:

Dobrosusedski odnosi Srbije i Mađarske mnogo znače obema državama i narodima. Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu

Autor: S.M.