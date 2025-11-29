GRAĐANI BESNI ZBOG PONAŠANJA BLOKADERA I OPOZICIONARA: 16 minuta tišine obavezno, a posle lumperajka

Fotografije glumca koji aktivno podržava blokadere izazvale burne reakcije.
Imaju li građani pravo da budu ljuti? Pogledajte fotografije, pa procenite sami:
Пре неко вече у Zappa бару, врли бивши председник ПСГ-а урнисан од алкохола и ко зна чега.— Народни непријатељ 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) 29. новембар 2025.
16 минута тишине обавезно, а после могу лумперајка, курве и дрога до зоре.
Они могу да пуштају музику, могу да иду на летовања, могу да примају плате и незаконито обуставе рад, а… pic.twitter.com/kwGDDNkOQg