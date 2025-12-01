Vučić objavio snimak sa rođendana starijeg sina Danila: Hvala ljudima na ogromnoj podršci

AKTUELNO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa starijim sinom Danilom na proslavi njegovog rođendana.

- Ovo što čujete je muzika koju ne razumem baš sasvim i nećete verovati, nije slavlje povodom pobeda u Negotinu, Sečnju i Mionici. Dočekali smo rođendan mog starijeg sina Danila. Kako smo ono nekada u Bratislavi i Pragu pevali - biće tesno, biće nula tri? Tako je bilo i večeras! Da se zahvalim ljudima, da se zahvalim narodu na divnoj i velikoj podršci i koliko od sutra krećemo da ispunjavamo obećanje koje smo dali. Uz ogromnu zahvalnost ljudima na ljubavi i podršci. Idi se veseli sa vršnjacima - rekao je predsednik u snimku objavljenom na Instagramu.

