Vučić posetio selo Tolić kod Mionice! Predsednik govorio o izbornim rezultatima, pa pomenuo NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je danas u posetu porodici Janković u selu Tolić kod Mionice koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja.

Vučića su dočekale četiri generacije porodice Janković, domaćin Budimir Janković sa suprugom Katarinom, njihov sin Strahinja sa ženom Aleksandrom i njihovo dvoje dece, kao i najstariji član Života.

Predsednik Republike je u posetu porodici Janković došao zajedno sa ministarkom privrede Adrijanom Mesarović i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganom Glamočićem i sa aktuelnim predsednikom opštine Mionica Bobanom Jankovićem.

Farma porodice Janković poseduje pet objekata sa ukupno 140.000 kokošaka, koje proizvedu 120.000 jaja dnevno.

Kako kaže domaćin, 40.000 jaja dnevno završi samo u Kragujevcu.

- Budimir sdve vodi, ali Života sve zna! Mnogo vam je lepo i mnogo sam srećan što sam ovo video... 25 ljudi zapošljavaš? To je lepo i veoma važno za nas, dodao je predsednik u razgovoru sa domaćinom - naveo je Vučić.

Predsednik je potom sa domaćinom seo za sto - Života, ko je najvredniji?, upitao je predsednik na šta mu je glava familije Života rekao da su to njegov sin i unuk. Vučić je sa domaćinom nazdravio uz čašicu rakije.

Već smo dosta uradili - Moramo još dosta da uradimo u Mionici, iako smo već dosta i uradili. Moramo da uradimo obilaznicu u Mionici, rekao je Vučić tokom posete porodici Janković u selu Tolić kod Mionice. Kako je rekao Vučić, urađeno je 48 kilometara puta i ostalo je još 40 kilmetara da se uradi. -I kada to završiš biće potrebno još 40 kilometara i nikada nije dovoljno i dosta, kazao je Vučić. On je rekao da će država pomoći ako bude trebalo da se završi do maja poslednja deonica lokalnog vodovoda, kako bi bilo gotovo do leta. Vučić je danas u poseti porodici Janković u selu Tolić kod Mionice koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja.

Vučić je, upitan o izbornim rezultatima, rekao da nije zadovoljan rezultatima baš na svim mestima.

- Ja sam se plašio i jučerašnjih izbora, svih izbora se plašim, odgovoran čovek se tako ponaša. Svakog dana brinem kako ćemo da sutra imamo naftu, dizel... odgovorni ljudi to razumeju. Oni su to dobro prepoznali u meni. Ja uvek imam strah, jer je moja želja da uvek budemo najbolji, i uvek sam nezadovoljan - naveo je on i dodao:

Ja sam i u Negotinu našao mane, u izbornom rezultatu. Našao sam više mesta gde moramo da radimo i popravimo rezultate. I u Mionici i u Sečnju. Moraćemo da radimo velike promene u nekim mesnim odborima. Nikada nisam zadovoljan, uvek želim više i bolje. Samo gubitnici nemaju strah.

- Mislim da smo i moralni pobednici, posle godinu dana terora. Ovde je došao Kokavnoić, Ćuta, Manojlović... - rekao je Vučić i napomenuo da oni nasiljem neće ništa promeniti.

- Moj poziv svima njima je da počnu da razgovaraju, da razumeju da ljudi u Srbiji imaju pravo da drugačije misle. Njihove svađe će biti sve veće, moraćemo da ih štitimo jedne od drugih - dodao je Vučić.

On je naveo da nema novih informacija o NIS-u, te da nas čeka težak period.

- Mi smo ušli u izbornu godinu, imaćemo u roku od godinu dana izbore. Da vidimo hoće li ići samo parlamentarn ili i predsednički i parlamentarni - rekao je Vučić.

