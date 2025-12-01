Paunović: Prosečna plata državnih službenika u oktobru iznosila 93.936 dinara

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović rekla je danas na sednici Skupštine Srbije da je prosečna plata državnih službenika u oktobru iznosila 93.936 dinara, odbacujući tvrdnje opozicije da su plate državnih službenika male i da iznose oko 69.000 dinara.

Ona je, tokom skupštinske rasprave, kazala da se u okviru ovog zasedanja nalaze izmene i dopune Zakona o državnim službenicima, jer je vlast motivisana činjenicom da treba unaprediti njihov status.

"Ja nisam i ne mogu biti ministar koji će da kaže da je idealan status državnih službenika, ali jesam neko ko je u prvih sedam meseci mandata krenuo da se njihovim statusom bavi, zajedno sa Ministarstvom finansija. Nemamo čarobni štapić da sve to rešimo preko noći, ali smo razumeli da treba obezbediti, pre svega mladim ljudima, da svoju šansu potraže upravo u javnoj upravi, da su neophodni kao takvi, da njihova energija, da njihove ideje, da njihov entuzijazam moraju biti implementirani u javni sektor sve ukupno", kazala je Paunović.

Svetlana Milijić iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" čestitala je naprednjacima pobedu na lokalnim izborima u Sečnju, Negotinu i Mionicu, a govoreći o budžetu za narednu godinu, navela je da je budžet za vojsku nikada veći i da iznosi 2,37 milijardi evra.

"Jaka vojska znači jaku Srbiju, vojska je oduvek bila stub srpske države", kazala je Milijić.