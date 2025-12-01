NAPAD NA NOVINARKE PO NAREĐENJU TUŽITELJKE – UDAR NA DEMOKRATIJU!

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje fizički napad na Andreu Veskov i Vesnu Veizović, koji su – prema svedočenjima – izvršili pripadnici obezbeđenja Zagorke Dolovac po njenom nalogu.

Zastrašujuće je da vrhovna tužiteljka naređuje napad na novinarke koje su profesionalno obavljale svoj posao. To je dubok pad institucije i otvoreno gaženje slobode medija.

Umesto odgovora na pitanja od javnog značaja, novinarke su dobile fizičku silu.

ANS poručuje: napad na novinare je napad na demokratiju i pravo javnosti da zna. Institucije moraju jasno pokazati da se nasilje nad novinarima neće tolerisati.

Autor: S.M.