Srbija uputila protestnu notu Sarajevu: Ovo je razlog - Oglasio se Ministar Đurić

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uputila protestnu notu Sarajevu zbog neprihvatljivog rečnika šefa diplomatije BiH Elmedina Konakovića.

Marko Đurić reagovao je povodom odobravanja najstrašnijih uvreda na račun srpskog naroda, države Srbije, političkih predstavnika Srba i predsednika Srbije Aleksandra Vučića koje su ovog puta došle iz Sarajeva i koje je odobrio njhov šef diplomatije BiH Elmedin Konaković.

- To je beskrajno neodgovorno, ponavljam, još jedna zemlja koja se sastoji iz dva entiteta, od kojih je jedan Republika Srpska, dakle, kao većinski srpski entitet i da ministar spoljnih poslova tako nešto izjavi, ja i dalje to ne mogu da poverujem. Evo ja ću, iako sam već video snimak, moraću ponovo da odgledam snimak jer i dalje ne mogu da verujem - rekao je Đurić novinarima u Vašingtonu.

Ocenio je da je ovo ozbiljan trenutak da Evropska unija (EU) razmotri svoje postavljanje prema ovakvim pokušajima da se potkopa dijalog u regionu i da se potkopaju međunacionalni i međuetnički odnosi.

- On ne samo da nije osudio, nego kaže da su oni koji su to skandirali bili u pravu... Ne znam kako ćemo mi da razgovaramo nakon ovog, zaista ne znam. Odgovornost mi je da kao ministar spoljnih poslova da uvek budem spreman da razgovaram sa BiH - naveo je Đurić.

Konaković je ranije danas izjavio da se neće izviniti građanima Srbije zbog ponašanja navijača BiH na sinoćnoj košarkaškoj utakmici sa Srbijom u Sarajevu, kada su zviždali za vreme intoniranja himne Srbije i mahali ratnim zastavama tzv. Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.

Sa tribina su se čule i uvrede na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Konaković smatra da je skandiranje navijača BiH opravdano i da Srbija, kako je rekao, "može da očekuje drugačiji odnos tek kada prestane da štiti i isporuči optužene za ratne zločine" Sarajevu.

