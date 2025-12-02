GRAFITI OVK NA DUDINOM KRŠU: Osvanuli na putu kojim Srbi prolaze svakog dana (VIDEO)

Na magistranom putu Priština-Raška, u mestu Dudin Krš, na teritoriji opštine Severna Mitrovica jutros su osvanuli grafiti OVK.



Grafiti OVK ispisani su na zidovima napuštenih objekata pored puta, javlja reporter Kosovo onlajna.

Mesto Dudin Krš se nalazi praktično na razmeđi opština Južna i Severna Mitrovica, na putu koji Srbi koriste za odlazak za Rašku.

Ovo nije prvi put da se Srbi na Kosovu susreću sa grafitima koji slave OVK.

Autor: D.Bošković