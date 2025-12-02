AKTUELNO

'KOLIKO GOD LJUDI DA PRETUKU, RANE, POKUŠAJU DA UBIJU - UVEK SU ONI ŽRTVE' Vučić poručio: Nemojte da od batinaša pravite žrtve, a od žrtava kriminalce (VIDEO)

"Koliko god ljudi da pretuku, koliko god ljudi da rane, koliko god ljudi pokušaju da ubiju iz vatrenog oružja, uvek su oni žrtve", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

- Protiv sam svakog nasilja. Užasnut sam kada vidim da se neko tuče u izbornim kampanjama. Ali, samo molim, hajde da budemo fer. Za mene nisu dozvoljene mete ni jedan ni drugi. I zato ih pozivam na dijalog. Što ne možete da prihvatite poraz, zato će vam svaki sledeći biti ubedljiviji. Kriminalac je i Jovo Bakić. Nemam šta da mu odgovaram, pošto je sve vreme pozivao na smrt drugih ljudi. Sve vreme pozivao na ubistvo ljudi. Ja pozivam na mir. Pozivam ih da razgovaramo. Pozivam da se dogovorimo.

- Samo nemojte da mi od onih koji su progonitelji i batinaši pravite nevine žrtve, a od ljudi koji su žrtve da pravite kriminalce i batinaše. Kao što svaki put radite - istakao je Vučić.

