'NAJBOLJE BI BILO DA NIS ZAVRŠI PONOVO U RUKAMA SRBIJE' Jeremić za Pink: Verujem u podršku Mađarske i da neće biti kao devedesetih (VIDEO)

Predrag Jeremić, urednik Informative na portalu Pink.rs, govoreći o NIS-u i američkim sankcijama kaže da je situacija komplikovana i ističe da veruje u odgovornu politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Jeremić je naglasio da je Vučić vodio i da vodi odgovornu politiku, kojom je i obezbedio gas našoj zemlji u slučaju da ne produžimo gasni aranžman sa Ruskom Federacijom.

- Ali, verujem da će on biti produžen... Sa druge strane, žao mi je što Amerikanci još nisu odgovorili pozitivno da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom, jer veliki je problem ako budemo morali da konzerviramo rafineriju. Ja verujem da će se negde do tog perioda naći način i da ćemo dobiti pozitivan odgovor kako bi nastavili da uvozimo gorivo preko Janafa - kazao je Jeremić za Novo jutro TV Pink.

Jeremić je rekao da bi neki tok i naftovod bio i izgrađen da su ranije vlasti mislile o mnogim situacijama, ili da nisu prodali NIS.

- U svakom slučaju, verujem i u podršku Mađarske kako bi obezbedila našoj zemlji dovoljnu količinu nafte i verujem da nećemo doći u situaciji iz devedesetih godina - naveo je on.

Govoreći o sankcijama Amerike i tome što Rusi nisu ponudili prodaju NIS-a Srbiji Jeremić je ponovio reči predsednika Vučića da u sudaru slonova stradaju najmanji.

- Gasni aranžman nam je bitan za budućnost - istakao je Jeremić i dodao da NIS posluje u nekoliko zemalja i da je i njihov cilj da nastavi sa radom.

Jeremić je istakao da smo mi u nezavidnoj situaciji.

- Mi ne smemo da se odreknemo i da idemo daleko od Rusije, postoje naši interesi u Savetu bezbednosti... Jedino Rusija i Kina u Savetu bezbednosti stoje uz nas - kazao je Jeremić.

Jeremić je rekao da bi najbolje bilo da NIS ponovi završi u rukama Srbije, jer postoji opasnost da 13.000 ljudi zaposlenih u toj kompaniji ostane bez posla.

Autor: Pink.rs