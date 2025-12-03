Gajić: Ako ne možete da nađete Ćetkovićev predmet koji je u TOK-u, objaviću ga na sajtu

Dana 24. novembra dobio sam pismo iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) koji je potpisao javni tužilac Željko Jočić. U skladu sa novoustanovljenom praksom ovog tužilaštva, tužilac Jočić je tražio od mene da prikupljam dokaze za krivičnu prijavu koju sam podneo protiv Zagorke Dolovac, Tatjane Lagumdžije i Predraga Ćetkovića koju sam podneo 11. juna 2025. godine, naveo je advokat Zoran Gajić, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

Juče, 2. decembra, odgovorio sam tužiocu Jočiću i podsetio ga da sve dokaze, koje od mene tražio da postupam ima kod sebe u JTOK-u. Naime, u JTOK-u nalazi se krivična prijava MUP – UKP – odeljenja za borbu protiv korupcije iz koje se vidi da je utvrđeno i dokazano da je grupa advokata i drugih pravnih lica prala novac od eksproprijacije zemlje za izgradnju brze pruge između Novog Sada i Subotice. Policija je utvrdila da je bio u pitanju ”simulovan pravni posao” i da su advokati i druga pravna lica zadržavali deset odsto novca a ostatak vraćali dvojici advokata koji su imali ugovor sa kompanijom Infrastruktura železnica Srbije. JTOK. Jedan od advokata koji je prao novac i preko čijeg računa je prošlo preko deset miliona dinara, prema prijavi policije, bio je Predrag Ćetković, danas član Visokog saveta tužilaštva (VST).

Tužilac Jočić može lako da utvrdi čudno ponašanje JTOK-a u ovom slučaju jer su sporazum o priznanju krivice potpisala samo dva advokata koja su imala ugovor sa kompanijom Infrastruktura Železnica Srbije. Saslušanja ostalih lica, koja su obuhvaćena prijavom, su počela ali posle prvi pet lica sa spiska saslušanja su iznenada zaustavljena jer je stigla naredba iz vrha tužilaštva da se zaštiti Ćetković. Prema tome, tužilac Jočić treba samo da nastavi da radi po krivičnoj prijavi MUP-a u kojoj se nalaze svi dokazi o pranju para.

Pored toga, tužilac Jočić treba da utvrdi kako je Ćetković sa grupom lica koja su prala novac, dobili privilegovani položaj te su isključeni iz istrage. U slučaju Predraga Ćetkovića sve je jasno. Odmah pošto je isključen iz istrage JTOK-a, uz podršku svoje dugogodišnje prijateljice glavnog tužioca Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu Tatjane Lagumdžije, predložen je vrhovnom javnom tužiocu Zagorki Dolovac koja je lobirala da bude izabran za člana Visokog saveta tužilaštva. Danas, Ćetković tamo bira tužioce i desna je ruka Zagorke Dolovac u VST.

Nadam se da sam tužioca Jočića uputio kako treba da uradi svoj posao i da, s obzirom na samostalnost koju ima kao tužilac, odbaci neprimerene uticaje koji se vrše na njega i da postupi po krivičnoj prijavi koja se nalazi u JTOK-u i optuži Ćetkovića kao i sve ostale koji su abolirani u ovom krivičnom predmetu.

Pošto očigledno tužilac Jočić ne ume da pronađe Ćetkovićev predmet, koji se nalazi u JTOK-u, želim da podsetim da je tužilaštvo čitav predmet prosledilo u julu mesecu ove godine članovima Visokog saveta tužilaštva jer je otvoreno pitanje dostojnosti Predraga Ćetkovića za obavljanje funkcije člana ovog organa. Ako i pored toga tužilac Jočić ne bude pronašao predmet pomoći ću mu tako što će stranka čiji sam predsednik objaviti spise predmeta na sajtu. Eto prilike tužiocu Jočiću da se upozna sa dokazima koji su inače u JTOK-u gde radi!?

Autor: Pink.rs