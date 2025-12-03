AKTUELNO

Politika

Srpska lista podnela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Izvor: Tanjug, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da je ta stranka podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje Srpsku listu za izbore na KiM 28. decembra.

"Mi smo danas poneli žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini protiv ove ilegalne, nelegitimne, slobodno mogu da kažem i antisrpske odluke. Očekujemo da će ta odluka biti poništena i naš politički subjekt potvrđen", rekao je Elek na konferenciji za novinare u sedištu Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici.

Foto: Privatna arhiva

Centralna izborna komisija u Prištini nije u utorak verifikovala Srpsku listu za učešće na izborima za skupštinu u Prištini 28. decembra.

Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva člana iz Samoopredeljenja su bila protiv, a sedam članova je bilo uzdržano.

Foto: Privatna arhiva

CIK je i za prethodne izbore za skupštinu privremenih institucija održane 9. februara, kao i za lokalne izbore 12. oktobra odbila da verifikuje Srpsku listu, a potvrdila je prijavu te stranke za izbore tek nakon što se SL žalila Izbornom panelu za žalbe i predstavke i vrhovnom sudu u Prištini, koji su usvojili tu žalbu i naložili CIK-u da potvrdi prijavu SL.

#CIK

#Kim

#Srpska lista

#Zlatan Elek

#verifikacija

