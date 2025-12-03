Srpska lista podnela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da je ta stranka podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje Srpsku listu za izbore na KiM 28. decembra.
"Mi smo danas poneli žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini protiv ove ilegalne, nelegitimne, slobodno mogu da kažem i antisrpske odluke. Očekujemo da će ta odluka biti poništena i naš politički subjekt potvrđen", rekao je Elek na konferenciji za novinare u sedištu Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici.
Centralna izborna komisija u Prištini nije u utorak verifikovala Srpsku listu za učešće na izborima za skupštinu u Prištini 28. decembra.
Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva člana iz Samoopredeljenja su bila protiv, a sedam članova je bilo uzdržano.
CIK je i za prethodne izbore za skupštinu privremenih institucija održane 9. februara, kao i za lokalne izbore 12. oktobra odbila da verifikuje Srpsku listu, a potvrdila je prijavu te stranke za izbore tek nakon što se SL žalila Izbornom panelu za žalbe i predstavke i vrhovnom sudu u Prištini, koji su usvojili tu žalbu i naložili CIK-u da potvrdi prijavu SL.